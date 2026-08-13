¿Buscas trabajo? Startup de Brooklyn tiene 600 empleos disponibles

La startup tecnológica Queen One está ampliando su apuesta por Brooklyn y busca nuevos empleados para reforzar un negocio centrado en inteligencia artificial y comercio electrónico. La compañía, con sede en 25 Kent Avenue, en Williamsburg, ya contrató a unas 30 personas y tiene previsto cubrir 44 puestos adicionales antes de que termine 2026.

El movimiento forma parte de un plan mucho más ambicioso. Queen One se comprometió con el estado de Nueva York a crear cerca de 600 empleos durante los próximos 5 años, con el respaldo de hasta $6 millones de dólares en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs, otorgados por Empire State Development y sujetos al cumplimiento de metas de contratación.

Queen One busca talento tecnológico en Brooklyn

La empresa fue fundada en 2022 por Ryan Urban, Maricor Resente y Megan Kresinske, un equipo con experiencia previa en Wunderkind, compañía de tecnología para comercio electrónico que desarrolló herramientas de marketing personalizado. Ahora, sus fundadores intentan llevar esa experiencia a una nueva generación de plataformas impulsadas por IA.

“Estamos creando una cultura para este edificio; estamos creando una cultura para Brooklyn”, dijo Urban a PIX11 News.

La búsqueda de personal abarca áreas diversas. Resente explicó que Queen One tiene vacantes relacionadas con ventas, aprendizaje automático, desarrollo de productos de inteligencia artificial y otros puestos tecnológicos. Más que un perfil rígido, la compañía asegura buscar candidatos con determinación, iniciativa, disposición para trabajar y, sobre todo, ganas de aprender.

Ese enfoque coincide con la ambición que la startup tiene para su entorno. Resente dijo que la meta es convertir a Nueva York y, particularmente, al norte de Brooklyn, en un nuevo polo tecnológico comparable con Silicon Valley.

La apuesta no se limita a Nueva York. Queen One también está expandiendo su presencia en Connecticut después de recibir una inversión inicial de $1 millón de Connecticut Innovations, con otro $1 millón condicionado a que cumpla compromisos de crecimiento y contratación en ese estado.

Una startup de IA que quiere transformar el comercio electrónico

De acuerdo con Hathford Business, Queen One desarrolla software que utiliza inteligencia artificial (IA) para ayudar a las marcas a personalizar la manera en que se comunican con sus clientes mediante sitios web, correo electrónico y mensajes de texto.

La plataforma analiza el comportamiento de los consumidores para determinar qué contenido mostrar, cuándo enviarlo y con qué frecuencia. Resente ha comparado esta lógica con los sistemas de recomendación que utilizan plataformas como Netflix y YouTube, aunque aplicada al marketing de las tiendas en línea.

La empresa afirma que algunos de sus primeros clientes han conseguido duplicar los ingresos generados por correo electrónico mediante sus herramientas, aunque sus responsables no identificaron públicamente a esas compañías por acuerdos de confidencialidad.

Después de casi 2 años de desarrollo, Queen One levantó $5.5 millones a principios de 2025. Desde entonces, ha reunido a ejecutivos de comercio electrónico, especialistas tecnológicos y profesionales del marketing para construir una plataforma que, según sus fundadores, permita a las marcas aprovechar la IA sin perder el componente creativo y estratégico del trabajo humano.

Sus clientes se concentran principalmente en sectores como ropa, belleza, hogar y comercio minorista, aunque la empresa sostiene que su tecnología puede adaptarse a prácticamente cualquier marca.

Además, la compañía asegura que su expansión busca demostrar que el crecimiento de la IA puede ir acompañado de nuevas oportunidades profesionales y de una mayor actividad económica local.

44 vacantes y una expansión a gran escala

Para quienes buscan trabajo en Brooklyn, el dato más inmediato es la apertura de 44 posiciones antes de finalizar el año. Las oportunidades se suman a los 30 empleados que Queen One ya ha incorporado y al objetivo de largo plazo de alcanzar cerca de 600 nuevos puestos en Nueva York.

El crecimiento también contempla inversión física. La compañía opera en un espacio de aproximadamente 30,000 pies cuadrados en Kent Avenue, diseñado con una estética poco convencional, donde el arte ocupa un lugar central.

El artista neoyorquino Alex Smetsky participó en el diseño de varias piezas, incluido un mosaico instalado en la recepción. El resultado busca convertir la oficina en un ambiente laboral que también tenga una dimensión creativa y comunitaria.

En Connecticut, la empresa prevé crear un espacio de trabajo a medida que aumente su plantilla y espera establecer vínculos de reclutamiento con Yale University y UConn para atraer graduados y desarrollar posibles programas de prácticas y capacitación.

Las personas interesadas en las oportunidades laborales de Queen One pueden enviar su solicitud a Casting@queen.one.

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