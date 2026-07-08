Las 10 mejores empresas para trabajar en EE.UU. en 2027

Conseguir un empleo con un buen salario ya no es el único objetivo de quienes buscan desarrollarse profesionalmente en Estados Unidos. Cada vez más trabajadores priorizan aspectos como el equilibrio entre la vida personal y laboral, las oportunidades de crecimiento, la estabilidad, la flexibilidad y el bienestar integral al momento de elegir una empresa.

Bajo ese contexto, U.S. News & World Report publicó su clasificación de las mejores empresas para trabajar en 2027, un ranking que por primera vez reúne en una sola lista a compañías públicas y privadas pertenecientes a 14 sectores de la economía estadounidense.

Para elaborar esta edición, la publicación analizó cerca de 3,900 empresas, con el propósito de ofrecer una guía útil tanto para personas que buscan empleo como para profesionales interesados en cambiar de organización y encontrar un entorno laboral que se adapte mejor a sus necesidades.

¿Cómo se eligieron las mejores empresas para trabajar en EE.UU.?

El estudio tomó en cuenta diversos factores que hoy son determinantes para la satisfacción de los empleados. Entre ellos destacan la calidad de los salarios y las prestaciones, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la flexibilidad laboral, la estabilidad financiera de la empresa, el bienestar físico y emocional de los colaboradores, el sentido de pertenencia y las oportunidades de capacitación, promoción y crecimiento profesional.

De acuerdo con Carly Chase, vicepresidenta de Carreras Profesionales de U.S. News, el concepto de “mejor lugar para trabajar” ha evolucionado significativamente en los últimos años. Actualmente, las prioridades varían según la etapa profesional y las necesidades de cada persona, por lo que el ranking busca servir como una referencia para quienes desean identificar empresas que compartan sus valores y expectativas.

Las 10 mejores empresas para trabajar en EE.UU.

Estas fueron las compañías mejor calificadas en la clasificación general de U.S. News & World Report:

1) Guidewire

2) Adobe

3) Sage Hospitality

4) AARP

5) ADP

6) ABC Supply Co., Inc.

7) AECOM

8) FactSet

9) Comerica

10) Visa

La lista incluye empresas de distintos sectores. (Foto: Toby Talbot/AP)

Las organizaciones incluidas en el listado sobresalen por ofrecer una combinación de beneficios competitivos, oportunidades de desarrollo profesional y políticas enfocadas en mejorar la experiencia de sus empleados, aspectos que han adquirido mayor relevancia en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Además del reconocimiento general, el informe identificó a las empresas con mejor desempeño dentro de industrias específicas, lo que facilita a los trabajadores encontrar opciones acordes con su perfil profesional.

En el sector Aeroespacial y Defensa, las empresas mejor evaluadas fueron Boeing, Chenega y Lockheed Martin. En Consultoría y Recursos Humanos, destacaron Booz Allen Hamilton, Accenture y DHI Group. Para Productos de Consumo, las compañías mejor posicionadas fueron Procter & Gamble, Etsy y Altria.

Por su parte, ADP volvió a sobresalir como una de las principales empresas del sector de Tecnología de la Información, mientras que AARP figuró entre las organizaciones mejor calificadas en Educación y Servicios Públicos.

Empresas que apoyan a estudiantes y cuidadores familiares

La edición 2026-2027 también incorporó categorías especiales que reflejan las nuevas necesidades de la fuerza laboral.

En el apartado de mejores empresas para realizar prácticas profesionales (internships), las organizaciones mejor calificadas fueron Home Depot, American Express y Texas Instruments, gracias a sus programas de formación y desarrollo para estudiantes y recién egresados.

Asimismo, el ranking reconoció a las compañías que ofrecen mejores condiciones para quienes tienen responsabilidades de cuidado familiar. En esta categoría destacaron Adobe, Procter & Gamble y Altria, por implementar políticas que favorecen la conciliación entre el trabajo y la vida personal.

La publicación de U.S. News confirma que el éxito de una empresa ya no se mide únicamente por sus resultados financieros. En un entorno laboral marcado por la digitalización y los cambios en las expectativas de los trabajadores, ofrecer bienestar, estabilidad, oportunidades de crecimiento y flexibilidad se ha convertido en un elemento clave para atraer y conservar talento en EE.UU.

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