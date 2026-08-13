Buscan a encapuchados que en plena fiesta en salón de banquetes de Queens robaron caja fuerte

Dos hombres aprovecharon que se celebraba una fiesta en un salón de eventos en Queens para entrar a una oficina del lugar y sustraer una caja fuerte con alrededor de 50 mil dólares.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio a las 21:45 horas, a unas calles del Precinto 103, cuando dos hombres, cuyas fotografías dio a conocer la Policía de Nueva York, ingresaron al establecimiento Liberty Banquet Hall, ubicado en el 144-20 de LIberty Avenue.

De acuerdo con un comunicado de NYPD, los individuos aprovecharon que las puertas del negocio estaban abiertas para entrar al lugar y consumar el robo.

Luego de sustraer la caja fuerte, los hombres, que todavía no han sido identificados, se encontraron con un tercer cómplice implicado en el atraco, quien conducía una camioneta Ford Escape y recogió a los ladrones para escapar con rumbo a Liberty Avenue.

En las imágenes dadas a conocer por el NYPD se aprecian la camioneta, el operador de ésta, con un cubrebocas, y dos individuos que vestían gorras, sudaderas con capucha, ropa deportiva y guantes.

El modus operandi es similar a otro caso ocurrido en enero de 2025, cuando varios sospechosos irrumpieron en un establecimiento comercial de Queens y escaparon con una caja fuerte que contenía miles de dólares en efectivo. Los individuos aprovecharon un momento de poca vigilancia para ingresar al local y huir en un vehículo que los esperaba afuera.

La Policía puso a disposición las líneas 1-800-577-TIPS (8477) y 1-888-57-PISTA (74782) de Crime Stoppers, así como la cuenta @NYPDTips en la red social X para que la población reporte cualquier información que permita dar con los delincuentes.

Autoridades recordaron que cualquier dato que se entregue por estos medios es confidencial.