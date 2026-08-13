Revelan la millonaria cifra que pagó la FVF a José Pékerman tras su despido de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) terminó pagando una cifra superior a los $7 millones de dólares, tras la interrupción del contrato del DT argentino José Pékerman.

Esta cuenta también suma el dinero por indemnizaciones pagadas al excoordinador de selecciones, Pascual Lezcano, de acuerdo con documentos de FIFA y el recuento publicado por el periodista Esteban Rojas en X.

Pékerman dirigió a la Vinotinto entre noviembre de 2021 y marzo de 2023. Su etapa buscaba revolucionar el proyecto de selecciones nacionales para lograr la primera clasificación mundialista del país, pero terminó de manera abrupta por diferencias administrativas y derivó en una millonaria demanda en la FIFA.

Pagos a Pékerman de la FVF

Pékerman había acordado con la FVF una indemnización de $3,420,000, dividida en cuatro cuotas de $855,000. Una decisión de FIFA divulgada en 2024 determinó que la federación debía pagar al entrenador argentino las cantidades pendientes, además de intereses y otros conceptos.

Según los documentos citados por Rojas, las dos primeras cuotas ya habían sido canceladas y posteriormente, el 19 de noviembre de 2024, la FVF pagó a través de la Conmebol $2,997,429 correspondientes a las cuotas restantes, incluidos los intereses. De esta manera, los desembolsos relacionados con la indemnización de Pékerman alcanzaron $4,707,429.

A ese monto se suma la cantidad que la FVF tuvo que pagar por el proceso promovido por Pascual Lezcano, quien obtuvo una decisión favorable por $2,338,119 en su disputa con la federación por su condición de coordinador de selecciones nacionales.

El cálculo eleva la cuenta a $7,045,548, sin incluir otros gastos asociados a los procedimientos ante FIFA que, según los documentos citados por Rojas, rondaron los $45,000 dólares en francos suizos. El monto total supera los $7.1 millones de dólares.

Un asunto que me había quedado en el tintero.



Finalmente, ¿cuánto le costó a la FVF el despido de Pekerman?



US$ 7,1 MILLONES.



Ya podemos sacar la cuenta completa tras decisión de FIFA en última demanda del argentino, que esta vez perdió.



Papel y lápiz ?. Vamos con hilo… pic.twitter.com/ZscjSKaN8H — Esteban Rojas (@EsRojas) August 13, 2026

Además, Pékerman intentó obtener un pago adicional de $1 millón mediante una nueva reclamación relacionada con una supuesta violación de confidencialidad por declaraciones de Jorge Giménez después de la ruptura. Sin embargo, esta última demanda fue rechazada por FIFA, por lo que no se incorporó al cálculo de los pagos efectuados.

Respaldó el proceso de Néstor Lorenzo en Colombia

Recientemente Pékerman, defendió el trabajo que lidera Néstor Lorenzo y aseguró que los resultados importantes requieren tiempo, estabilidad y una visión de largo plazo.

Durante una entrevista concedida ESPN Argentina, el entrenador argentino insistió en que el respaldo al actual cuerpo técnico es un factor clave para que el equipo pueda aspirar a metas mayores.

Desde su perspectiva, el desarrollo de una selección no puede depender únicamente de los resultados inmediatos. En ese contexto, Pékerman fue enfático al afirmar que “a Colombia le falta mucho para ganar el Mundial” y recordó que alcanzar ese objetivo demanda años de trabajo: “No se gana un Mundial de un día para otro”.

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