Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 14 al 16 de agosto

Retorna el Festival de Guitarra al Bryant Park



Asistentes disfrutan de un concierto gratuito desde el césped de Bryant Park, en Nueva York, con “The Sound of Black Music”, interpretado por Electric Root, como parte de la serie Picnic Performances, presentada por Bank of America. /Cortesía

El Festival de Guitarra de Nueva York regresa a las Picnic Performances de Bryant Park, presentadas por Bank of America, este agosto para ofrecer dos noches gratuitas que celebran la extraordinaria variedad y el alcance global de la música de guitarra.

Presentado por John Schaefer, de WNYC, el festival reúne a artistas aclamados de todo el mundo, mostrando desde el virtuosismo clásico hasta sonidos experimentales que traspasan los límites.

Este viernes 14 de agosto de 7:00-9:30 P.M., el público podrá disfrutar de “Un carnaval de guitarra clásica”, con el renombrado guitarrista francés Raphaël Feuillâtre junto a Goran Ivanovic & Fareed Haque, el dúo australiano Ziggy & Miles y la guitarrista brasileña Gabrielle Leite.

La noche siguiente, el 15 de agosto de 7:00-9:15 PM, “La guitarra que se porta mal” destaca a artistas que se salen de las convenciones, incluido el trío inclasificable The Messthetics, que contará con el guitarrista invitado especial Marc Ribot. Uno de los guitarristas más solicitados de su generación, Ribot ha colaborado con artistas como Elvis Costello, Tom Waits y John Zorn, mientras lidera proyectos que traspasan los límites y abarcan el noise, el rock, la música latina y mucho más.

La velada también contará con el innovador compositor y guitarrista Gyan Riley y el legendario guitarrista acústico franco-argelino Pierre Bensusan, en una programación de artistas que están redefiniendo lo que la guitarra puede hacer.

Mientras la nación celebra el 250.º aniversario de Estados Unidos, estas actuaciones también reflejan la rica diversidad y la historia en constante evolución de la música de guitarra tanto en EE. UU. como en todo el mundo. Informes: https://bryantpark.org/

Southside, ¡Estamos Afuera!

Southside, ¡Estamos Afuera! combina la energía de una fiesta callejera con un mercado nocturno y la lleva directamente a la gente en Baisley Pond Park, en Queens.

Con música en vivo seleccionada por The Soapbox Presents y un mercado seleccionado por BlaQue Community Cares, esta velada es tu oportunidad de bailar mientras haces algunas compras, en una noche que sin duda será épica para la cultura, la comunidad y el emprendimiento.

Nadie debe faltar a esta fiesta musical a celebrarse este sábado 15 de agosto de 5:00 a 9:00 p.m. en el Baisley Pond Park, (Baisley Blv, Jamaica, Queens). Entrada gratuita. Informes: https://cityparksfoundation.org/

Blues Traveler en el Parque Central

Como parte de los eventos de ‘SummerStage’ se cumplirá una noche de nostalgia con melodías de los ‘90 al mando de Blues Traveler, una banda de Nueva Jersey conocida por canciones como “Hook”, “But Anyway”, y “Run-Around”. Su sonido de rock con tintes folk les valió nominaciones a los GRAMMY y un álbum seis veces platino. Compartirán el protagonismo del show con Gin Blossoms, los creadores de éxitos detrás de “Hey Jealousy” y “Til I Hear It From You” que llegaron a las listas Billboard Top 100, además de aparecer en innumerables bandas sonoras de películas. Spin Doctors, famosos por “Two Princes”, abrirán la velada, haciendo de esta noche una alineación de lujo para la historia. El concierto será de 6 a 10 P.M. en la calle 71. Informes: https://cityparksfoundation.org/

Arturo O’Farrill en Flushing Town Hall

El pianista ganador de seis premios Grammy, Arturo O’Farrill, y el galardonado bajista taiwanés Vincent Hsu ofrecerán su primera presentación juntos en EE.UU. este sábado 15 de agosto, cuando lleven Spirits from Both Sides: Arturo O’Farrill x Vincent Hsu al Flushing Town Hall para un concierto de una sola noche presentado conjuntamente por Belongó.

Tras su debut conjunto en el Plaza Jazz Festival de La Habana el año pasado, Spirits from Both Sides combina la tradición del jazz afrolatino de O’Farrill con la fusión de jazz, música afrocubana e influencias taiwanesas de Hsu para crear nuevos sonidos de jazz afrolatino-taiwanés.

Una de las voces principales del jazz afrolatino y fundador y director artístico de Belongó, O’Farrill es un pianista, compositor y director de banda de renombre mundial. Hsu, ganador de múltiples premios musicales, es un bajista, compositor y director de banda taiwanés cuya música fusiona las tradiciones del jazz y la música afrocubana con su herencia taiwanesa.

El espectáculo contará con aclamados músicos de jazz afrolatino, junto con músicos taiwaneses de la Soy La Ley Afro-Cuban Jazz Band de Hsu y artistas invitados cubanos y taiwaneses locales, representando la rica diversidad cultural del World’s Borough, uniendo tradiciones musicales de todo el mundo en un mismo escenario. Informes: https://www.flushingtownhall.org/

Retorna Dan Hoyle con Takes All Kinds

Como parte de una célebre gira nacional, Dan Hoyle, regresa a Nueva York con su espectáculo unipersonal, TAKES ALL KINDS, dirigido por Aldo Billingslea y desarrollado junto con Charlie Varon y Michael Moran el domingo 16 de agosto a las 8:30 p. m., en Joe’s Pub/The Public Theater (425 Lafayette St.) (Duración: 75 minutos).

Ganador del Premio del Bay Area Theater Critics Circle 2026 a la Mejor Interpretación Unipersonal, Dan retorna con Takes All Kinds, una nueva y divertida obra de teatro periodístico, esencial, que ha estado de gira por todo el país y ha conectado profundamente con el público y la crítica por igual. Dirigido por Aldo Billingslea y desarrollado junto con Charlie Varon y Michael Moran, el trabajo de Dan ha sido calificado de “cautivador, divertido y conmovedor” por The New York Times y de “hilarante, conmovedor y muy necesario” por Salon.

Después de su temporada en Nueva York, la gira nacional continuará hacia Atlanta, seguida de paradas en Chicago, Washington D.C., Florida y Carolina del Sur. Informes: https://publictheater.org/

Luna Park en Coney Island de fiesta

Luna Park en Coney Island, el destino definitivo de Nueva York para la diversión y las emociones fuertes, celebrará el Día Nacional de la Montaña Rusa con su Charity Coasterthon el domingo 16 de agosto desde las 11:00 A.M. El evento de este año cobra una importancia especial, ya que Luna Park celebra el 99.º aniversario de la legendaria Coney Island Cyclone y continúa la cuenta regresiva hacia el histórico centenario de la icónica montaña rusa en 2027. Reuniendo a organizaciones benéficas locales durante dos horas de emociones sin parar, el Coasterthon recaudará fondos y generará conciencia para organizaciones que están logrando un impacto significativo en sus comunidades.

Cada organización seleccionada e invitada por Luna Park en Coney Island formará un equipo de tres participantes y tendrá dos horas para montar en las ocho montañas rusas de Luna Park tantas veces como sea posible. Informes: https://lunaparknyc.com/

Festival de baile en el Battery Dance

El 45.º Festival Anual de Danza Battery marca un momento histórico al celebrar los 50 años de Battery Dance y el liderazgo visionario de su fundador y director artístico, Jonathan Hollander. Esta edición emblemática presenta una deslumbrante selección multicultural de artistas, con voces audaces y tradiciones de movimiento de todo el mundo, uniendo géneros, culturas y perspectivas creativas en una poderosa celebración de la expresión artística.

Al regresar al impresionante paseo marítimo de Wagner Park, el Festival se desarrolla a lo largo de una semana completa de programación dinámica. Cada noche ofrece dos horas emocionantes de actuaciones, incluido el querido segmento interactivo Everybody Dance Now, donde se invita al público a moverse, conectar y celebrar juntos. Este viernes desde las 7 P.M. en el Robert F. Wagner Jr. Park se presentará la obra: El viaje es la medicina de Ina Kwayana (EE. UU.- estrenada originalmente en 2024). Informes: https://batterydance.org/battery-dance-festival/

Whitney Museum marca útimas semanas

El Whitney Museum of American Art marca las últimas semanas de la 82.ª edición de la emblemática serie de exposiciones del Museo, Whitney Biennial 2026. Como muestra de las nociones cambiantes del arte estadounidense, la Bienal de 2026 presenta la obra de 56 artistas, dúos y colectivos que trabajan en pintura, escultura, performance, arte digital y más.

La exposición, presentada en la mayoría de los espacios de galerías del Museo, podrá visitarse en su totalidad hasta el 23 de agosto. Algunas obras de arte expuestas por todo el edificio y en la 6.ª planta del Museo permanecerán expuestas hasta el 12 de octubre.

El Whitney ofrece entrada gratuita a visitantes de todas las edades durante las Noches de Viernes Gratis, todos los viernes de 5?10 pm, y durante los segundos domingos gratis, de 10:30 am?6 pm cada mes. Los visitantes de veinticinco años o menos y los miembros del Museo Whitney entran gratis en cualquier momento. Informes: https://whitney.org/

El Baile de los Que Sobran

No se pierda este domingo 16 de octubre en el Actors Temple Theater, una ópera pop original off Broadway escrita y dirigida por Charlie Zen que, a través de los grandes éxitos de la música en español de los años 80 y 90, sigue a dos generaciones unidas por un mismo sueño: encontrar un lugar en el mundo.

Desde una Colombia marcada por las tragedias de 1985 hasta la ciudad de Nueva York en 2001, un grupo de jóvenes artistas descubrirá que el éxito tiene un precio ? y que las decisiones de una generación pueden cambiar para siempre el destino de la siguiente.

Con más de 18 actores en escena, músicos en vivo y una puesta en escena que fusiona teatro, danza e himnos musicales icónicos, El Baile de los Que Sobran es una historia sobre la amistad, el amor, la esperanza y la lucha por no convertirse en uno de los que sobran. Informes: https://elbailedelosquesobranmusical.com/