Nueva lotería de vivienda en el Bronx abre apartamentos desde $2,022: quiénes califican

Una nueva oportunidad de vivienda asequible acaba de abrir en el Bronx. NYC Housing Connect lanzó una lotería para apartamentos en 293 East 207th Street, un edificio residencial nuevo ubicado en Norwood, con alquileres desde $2,022 al mes.

La convocatoria incluye tres viviendas y está dirigida a hogares que se encuentran en el 80% del ingreso medio del área (AMI). Dependiendo del apartamento y del número de personas que integren el hogar, los solicitantes deberán demostrar ingresos anuales de entre $76,595 y $122,160.

Hay tiempo para aplicar hasta el 20 de octubre de 2026 y el trámite se realiza a través del portal oficial NYC Housing Connect.

Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería del Bronx

El edificio tiene 11 viviendas en total, pero tres están disponibles mediante esta convocatoria. Las opciones son:

1 estudio por $2,022 al mes: para hogares de una o dos personas con ingresos de $76,595 a $108,560.

para hogares de una o dos personas con ingresos de $76,595 a $108,560. 2 apartamentos de una habitación por $2,117 al mes: para hogares de una a tres personas con ingresos de $82,183 a $122,160.

El límite de activos informado para estas unidades es de $135,680.

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Qué ofrece el edificio de 293 East 207th Street

Los apartamentos cuentan con aire acondicionado, intercomunicador, controles inteligentes de calefacción y refrigeración y electrodomésticos y terminaciones de cocina de marca, según la información de la lotería.

Los inquilinos deberán pagar la electricidad, incluyendo el consumo correspondiente a cocina, calefacción y agua caliente.

El edificio está en 293 E 207th St, Bronx, NY 10467, en la zona de Norwood/Bronx Park y Fordham, con acceso a transporte público y servicios del vecindario.

Cómo aplicar a la lotería de vivienda

La solicitud puede presentarse gratuitamente mediante NYC Housing Connect. Los interesados deben tener actualizado el perfil del hogar y comprobar que tanto sus ingresos como la cantidad de personas que vivirán en el apartamento coincidan con los requisitos de la unidad elegida.

La fecha límite es el 20 de octubre de 2026. Participar en una lotería de vivienda de Housing Connect no requiere pagar una tarifa, y ser elegible no garantiza que el solicitante obtenga uno de los apartamentos.

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