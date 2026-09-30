¿Es peligroso viajar a Dubai ahora? Las alertas que preocupan a los turistas en Medio Oriente

Un vuelo que había despegado de Dubai rumbo a Tel Aviv terminó este miércoles 30 de septiembre en un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, después de un violento incidente dentro de la cabina que volvió a encender las alarmas sobre los viajes por Medio Oriente.

Según funcionarios israelíes citados por Reuters, el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai habría apuñalado al capitán e intentado hacer caer el avión. Pasajeros y tripulantes lograron ingresar a la cabina y reducirlo, mientras otros pilotos que viajaban a bordo pudieron tomar el control y aterrizar en Tabuk. El avión llegó a perder cerca de 14,000 pies de altitud en menos de 30 segundos. Flydubai confirmó que hubo un “altercado” en la cabina, pero pidió evitar especulaciones mientras se investigan las causas.

El episodio no significa que Dubai haya dejado de ser un destino turístico operativo. Sin embargo, ocurre mientras Estados Unidos mantiene a Emiratos Árabes Unidos en Nivel 3 —“Reconsiderar el viaje”— por terrorismo y conflicto armado, y mientras continúan las modificaciones de vuelos y advertencias sobre varios espacios aéreos de la región.

Qué pasó hoy en el vuelo que salió de Dubai

El vuelo de flydubai transportaba a 174 personas, en su mayoría ciudadanos israelíes, según las autoridades de Israel.

El capitán resultó herido y el copiloto fue detenido por las autoridades sauditas. Los pasajeros continuaron posteriormente hacia Tel Aviv en otro avión. Flydubai, aerolínea con sede en Dubai, indicó que las razones detrás del episodio todavía no están determinadas, mientras la autoridad de aviación civil de Emiratos describió lo ocurrido como un “incidente de seguridad” que fue controlado.

La investigación continúa, por lo que no corresponde dar por establecido todavía el motivo del ataque. Israel anunció, no obstante, que reforzará los controles de seguridad sobre los pilotos que vuelen hacia el país.

Para los viajeros, el caso se suma a una pregunta que ya venía creciendo durante 2026: ¿es seguro viajar a Dubai mientras persiste el conflicto regional?

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¿Es seguro viajar a Dubai ahora?

Dubai permanece abierto al turismo, sus hoteles, atracciones y aeropuertos continúan funcionando y no existe una prohibición estadounidense para viajar al emirato. Pero la recomendación oficial de Estados Unidos tampoco es la habitual.

El Departamento de Estado mantiene desde el 29 de agosto de 2026 a Emiratos Árabes Unidos en Nivel 3, lo que significa “Reconsiderar el viaje”. La advertencia menciona específicamente los riesgos derivados del terrorismo y el conflicto armado.

Washington recuerda que desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán en febrero existe amenaza de ataques con drones y misiles y se han producido importantes interrupciones en la aviación comercial de la región.

Por eso, decir que viajar a Dubai es actualmente igual que hacerlo antes de la crisis sería incorrecto. Tampoco sería preciso afirmar que los turistas no pueden viajar: millones de pasajeros continúan utilizando Dubai como destino y como gran centro mundial de conexiones.

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Nueva alerta aérea emitida este 30 de septiembre

Hay otra noticia de este miércoles que importa especialmente a quienes estén organizando un viaje.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió el 30 de septiembre una nueva advertencia sobre Arabia Saudita debido al aumento de ataques con misiles y drones de los hutíes durante septiembre.

La agencia recomienda evitar una parte del espacio aéreo saudita y extremar las precauciones en el resto del país. El aviso estará vigente hasta el 16 de noviembre, salvo que sea revisado antes.

EASA aclaró que esta advertencia no fue emitida a raíz del incidente del vuelo de flydubai de este miércoles. Se debe al deterioro general de la situación de seguridad y al incremento de ataques contra infraestructura saudita.

También continúan advertencias que afectan espacios aéreos sobre el Golfo Pérsico y zonas próximas a Emiratos Árabes Unidos.

Aerolíneas todavía mantienen vuelos a Dubai cancelados

Otro indicador de que la situación no volvió completamente a la normalidad es el comportamiento de las compañías aéreas.

Air Canada mantiene suspendidos sus vuelos hacia y desde Dubai hasta finales de marzo de 2027, según la última actualización oficial de la aerolínea. La compañía había previsto anteriormente regresar en enero, pero volvió a retrasar la fecha debido a la situación en Medio Oriente.

Esto no significa que Dubai esté desconectada. Emirates, flydubai y numerosas compañías internacionales continúan operando hacia el emirato, pero las decisiones varían considerablemente según cada aerolínea.

De hecho, este mismo 30 de septiembre Emirates lanzó una campaña internacional para atraer turistas a Dubai durante la temporada de invierno, ofreciendo beneficios en atracciones y descuentos en la ciudad. Es una señal clara de que Dubai intenta recuperar plenamente su actividad turística pese a la incertidumbre regional.

Viajar a Dubai ahora: qué conviene revisar antes de salir

Para alguien que ya tiene un viaje reservado, la situación actual no implica automáticamente que deba cancelarlo.

Sí hace aconsejable consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea hasta pocas horas antes de la salida, especialmente si el itinerario incluye conexiones en otros países de Medio Oriente.

También es conveniente revisar si el seguro cubre cancelaciones o interrupciones relacionadas con conflictos armados, evitar conexiones demasiado cortas y seguir las alertas oficiales durante la estadía.

Para ciudadanos estadounidenses, la referencia sigue siendo clara: Emiratos Árabes Unidos está en Nivel 3 y el Departamento de Estado recomienda reconsiderar el viaje, no evitarlo completamente. El Nivel 4 es el reservado para destinos a los que recomienda directamente no viajar.

Dubai continúa recibiendo turistas y promocionando activamente su temporada de invierno. Pero el incidente ocurrido este miércoles en un avión que acababa de salir de la ciudad y las nuevas advertencias aéreas muestran por qué viajar a Dubai en este momento requiere seguir la situación regional mucho más de cerca que en años anteriores.

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