Kingsport: la relación entre el cristianismo y el respaldo a Trump en tiempos de crisis

“Hay una iglesia en cada calle”, comenta un lugareño de la comunidad de Kingsport, en los montes Apalaches de Tennessee, en Estados Unidos.

El cristianismo reina en esta región de clase trabajadora. Encima del histórico teatro Lamplight, en el centro del pueblo, hay un letrero que dice: “Jesús sobre todas las cosas”.

Y mientras las más de 300 iglesias de la región proveen sustento espiritual a esta localidad de 58.000 habitantes, hay otra institución que le aporta sustento económico.

Se trata de la planta de munición militar de Holston, que produce explosivos para los misiles Patriot, ojivas y otras armas pesadas en medio de la prolongada y costosa guerra de EE.UU. con Irán.

La guerra y sus efectos colaterales sobre todas las cosas, desde los combustibles hasta los alimentos, han generado una caída pronunciada de los niveles de aprobación del presidente Donald Trump.

Las últimas encuestas de aprobación lo colocan en un nivel bajo histórico del 32%, 14% menos que cuando asumió el cargo en enero de 2025, con muchos republicanos citando su desilusión con las políticas del presidente.

El veterano David Carter, de 66 años, es un cristiano sin pelos en la lengua que apoya las acciones de EE.UU. en Irán. (Foto: BBC)

Los dos grandes lastres que afectan a la popularidad del presidente son el costo de vida y la guerra en Irán, uno mezclándose con el otro. El conflicto ha producido un alza de los precios de la gasolina, que ya supera los US$4 por galón, una subida dolorosa para las empresas en EE.UU. que dependen del transporte.

Pero en Kingsport, el apoyo al presidente alcanza un fervor casi religioso. El pueblo votó abrumadoramente por Trump en las tres elecciones a las que se presentó. Igualmente sucedió en todo Tennessee, un estado republicano durante más de 25 años.

Cuando se trata del conflicto en Irán, la mayoría de los residentes apoyan de plano la acción militar o justifican la necesidad de la guerra, a pesar de la repetida promesa de campaña de Trump de “no más guerras”.

“Si puede evitar que alguien tenga una bomba nuclear, estoy a favor de ello”, manifiesta Pam Robinson, de 65 años, quien trabajó durante dos décadas en la planta química local.

David Carter, un veterano barbudo que interpreta a Papá Noel durante la Navidad, señala que “la razón por la que vamos allá, y mantenemos todo bajo control allá, es para que no tengamos (el problema) en nuestras propias narices”.

Política y fe

Otras personas son más tajantes.

“Honestamente, creo que deberíamos convertirlos en un parqueadero y no preocuparnos más por eso”, expresa el veterano James Camper, de 63 años, quien luce una cinta de Trump en el cuello a la salida de un almacén de descuento.

Los veteranos constituyen casi 10% de la población total de la región, y muchas otras familias tienen miembros activos en las fuerzas armadas.

Robinson, una cristiana devota y votante independiente que afirma que su fe le informa sobre a qué candidato votar, cree que la naturaleza remota de la guerra puede estar evitando que los lugareños estén más molestos con Trump.

“Déjenme decirles esto: si fuera un combate mano a mano y más personas estuvieran muriendo, la gente estaría protestando”, sostiene.

Daniel Overstreet, de 53 años, cree que Trump tiene “las manos atadas” por el Congreso. (Foto: BBC)

“No es culpa de Trump”

La situación de Kingsport como principal productor de municiones, dado que Holston es el único proveedor nacional de ciertos componentes esenciales para explosivos y propelentes, ofrece a sus residentes una perspectiva única en lo que respecta a la guerra en Irán.

La planta emplea aproximadamente 1,000 personas y es apenas uno de muchos complejos industriales que destacan dentro del frondoso paisaje de los montes Apalaches.

“La planta va a permanecer abierta así estemos en guerra o no”, asegura Daniel Overstreet, de 53 años, parado frente a su motocicleta Harely Davidson en el centro de Kingsport. “Es lo que es”.

Opina que Trump y su gobierno están “haciendo un gran trabajo” pero hay “muchas personas tratando de darles pelea”.

“Dijo que mantendría controlados los precios de la gasolina, y así estuvieron durante un tiempo”, indica Overstreet. “Dijo que iba a mantener bajos los precios de la comida, pero él no tiene control sobre eso. El presidente es básicamente un títere del Congreso y el Senado”.

“Tiene las manos atadas, hasta cierto punto”.

No es que la gente aquí no se queje de los altos precios de la gasolina y la comida, la inflación y otros problemas económicos. Es que simplemente que no culpan a Trump de nada de eso.

“Él ha cumplido con ciertas cosas; creo que necesita controlar a sus asesores y encargarse de algunas cosas”, asegura Robinson. “Creo que está mal asesorado en algunas cosas”.

Sin embargo, fue Trump mismo quien anunció su decisión de atacar a Irán en febrero de 2026, después del fracaso de las negociaciones. En un mensaje de ocho minutos publicado en las redes sociales, manifestó que “el objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”, y afirmó que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”.

El predicador evangelista William Bogle cree que Trump es “imperfecto” pero no hay “alternativa”. (Foto: BBC)

El evangelista William Bogle, de 75 años, votó por Trump en todas las elecciones en las que participó y piensa que el presidente está “haciendo un buen trabajo”, aunque su esposa “tiene que estirar cada dólar del mercado hasta que, sabes, queda tan grande como una sábana”.

Trump “simplemente va a tener que hacer un poco mejor algunas cosas que está haciendo en este momento”, señala.

“Sé que quiere que este país prospere”.

Este apoyo incondicional refleja una verdad más profunda que algunas veces esconden los titulares de las encuestas. Aunque Trump ha perdido respaldo entre los republicanos más tradicionales y los votantes independientes, su base, que se identifica a sí misma con su mantra de “Haz a Estados Unidos grande otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés) continúa convencida de su apoyo.

Así que, mientras gran parte de EE.UU. espera ver cuánto podría la baja popularidad de Trump dañar a los republicanos en las elecciones de mitad de período en noviembre, aquí, en el llamado Cinturón de la Biblia, el rojo (color de los republicanos) es algunas veces la única opción.

Republicanos sin oposición

En las elecciones locales de hace unos días, la boleta incluía a un solo candidato demócrata. De los 11 distritos en la comisión del condado, siete tenían únicamente republicanos en la contienda, algunos sin oposición.

Muchos afirman que no pueden ni quieren cruzar las líneas partidistas por razones morales; señalan el aborto como el factor decisivo principal, y consideran que la oposición al socialismo y a las cuestiones de la ideología “woke” son aspectos que no pueden pasar por alto.

Esos temores pesan más que cualquier crítica personal que puedan tener, afirma David Carter, de 66 años, quien es abuelo, cristiano y veterano.

Reconoce que Trump debería mostrarse más humilde, pero asegura que solo consideraría a un candidato que “respalde los valores morales” de la población; esto implica, por ejemplo, oponerse al aborto.

Adam Teague es uno de los pocos demócratas en la ciudad y explica que “hay una iglesia en cada calle” de Kingsport. (Foto: BBC)

En Kingsport hay personas con posturas más liberales, pero constituyen una minoría muy reducida y son menos vocales.

Adam Teague, un artista de piercing de 44 años, es un demócrata gay muy tatuado que trabaja en el centro de Kingsport.

“Antes de que Trump asumiera el cargo, solía llevar camisetas con los colores del arcoíris y cosas así”, cuenta Teague, quien se crio en la fe bautista. “He rebajado un poco el tono, simplemente para sentirme más seguro”.

Trump triunfó en las elecciones de 2024, en parte, gracias a su capacidad para atraer a una coalición diversa que incluía a personas de todas las edades y razas. Sin embargo, aunque sus partidarios del movimiento MAGA le siguen siendo fieles, los sondeos sugieren que muchos jóvenes que contribuyeron a su victoria frente a Kamala Harris se sienten ahora desencantados.

Mary Herron, de 21 años, quien sale de una tienda especializada en cupcakes acompañada por dos amigas, ha notado un cambio de actitud entre sus coetáneos.

“Veo un cambio en el apoyo… algo poco habitual por aquí”, comenta Herron, estudiante que trabaja a tiempo parcial. “Pero me he encontrado con gente que dice: ‘Ah, sí… bueno, le voté, pero ahora ya no estoy con él'”.

Caden Bayless, Mary Herron y Emily Villalpando son tres amigas de 21 años que se consideran liberales. (Foto: BBC)

Trump incursionó en la política cuando ellas cursaban la escuela secundaria, comenta su amiga Emily Villalpando, de 21 años. “Así que muchas de las personas con las que crecimos simplemente adoptaron las posturas de sus padres”.

“Y ahora que estamos creciendo, tenemos más responsabilidades”, dice Villalpando, quien estudia ciencias biomédicas y aspira a ser médica. “La economía nos afecta mucho más”.

Las 3 universitarias —el trío lo completa su amiga Caden Bayless— señalan los derechos de la mujer y el proceder agresivo de los agentes de inmigración como sus principales preocupaciones, aunque se muestran escépticas ante la posibilidad de cambios significativos de actitud o de voto en la región.

Bayless expresó su esperanza de que la generación más joven pueda lograr un cambio, pero admitió que, “dado el lugar donde vivimos… sería un cambio muy difícil”.

Bogle, al resumir la situación de la región de Kingsport, alude involuntariamente a los temores de sus habitantes.

“Vivimos en un lugar magnífico y, si no eres conservador, no vengas aquí”, dice el predicador. “Porque no encajarías. Pero si eres conservador, ven; te recibiremos con los brazos abiertos”.

Dice que rezará por Trump, al igual que Robinson, quien es más moderada.

“Lo único que puedes hacer es rezar por tus líderes, y al final Dios te dará lo que deseas”, afirma ella.

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