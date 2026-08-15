Nueva York: el tiempo para hoy sábado 15 de agosto

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:06 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 77 grados Fahrenheit (22 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.