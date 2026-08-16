Boxeador entrenado por hermano del ‘Canelo’ Álvarez fue detenido por supuesta extorsión y nexos con carteles de narcotráfico

Cristian Martín Medina García, exboxeador entrenado en el entorno del Canelo Team, fue detenido en Michoacán acusado de extorsionar a productores de aguacate y de trabajar para una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades lo señalan como un operador que cobraba “piso” (extorsión) a comerciantes y empresarios de Uruapan. Al parecer, el púgil aprovecha sus dotes y habilidades de boxeador y su fuerza física para intimidar.

??? | LO ENTRENABA EL CANELO



En Uruapan, Michoacán, detuvieron al boxeador Christian Medina, “El Vikingo”, quien fue reclutado por el CJNG para cobrar extorsiones a productores aguacateros y empresarios.



Según los señalamientos, a quienes se negaban a pagar

los TORTURABA? pic.twitter.com/z4aPsOvrsi — Sergio (@Seergiot3ck) August 13, 2026

Medina, de 25 años y conocido como El Vikingo, fue capturado el pasado 7 de agosto en la carretera Uruapan–Chilchota, después de que cámaras de seguridad lo ubicaran rumbo a Tiamba, donde presuntamente se reuniría con productores para exigir pagos.

En el operativo le incautaron un arma de fuego, cartuchos de uso exclusivo del Ejército, metanfetamina y el vehículo en el que se desplazaba.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán afirma que Medina confesó trabajar para “Los R’s”, una célula identificada como brazo armado del CJNG en la región. Según esa versión, respondía a órdenes de “El R2”, Rafael Álvarez Ayala, hermano de “El R1”, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan.

Básicamente, su papel era ser un presunto extorsionador que cobraba las coimas a productores y comerciantes. En caso de negarse, debía golpearlos.

“Principalmente es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente de los cobros. En la entrevista que se le realiza, él mismo menciona que trabaja para este grupo delictivo y directamente hacia el R2″, explicó el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Antonio Cruz Medina.

De acuerdo con Cruz, El Vikingo “por la profesión, realmente no tiene la necesidad para poder estar delinquiendo. Tiene un récord importante por ser profesional”.

El caso está en manos de la Fiscalía de Michoacán, que deberá definir si lo vincula a proceso y por qué delitos en concreto.

Medina entrenó en el gimnasio Boxeo Álvarez bajo la guía de Rigoberto Álvarez, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez. En redes sociales circulan diferentes fotos y videos suyas junto a ‘Canelo’ y miembros del equipo.

Según el portal BoxRec, Medina tenía una marca de ocho victorias (cinco de ellas por nocaut), tres derrotas y un empate. Récord obtenido desde 2021 hasta mayo de 2025, mes en el que acumuló su segunda derrota consecutiva; fue ante Alan García y por decisión unánime.



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