Descalifican a boxeador de Nicaragua por morder a su rival en los Centroamericanos y del Caribe

El boxeador de Nicaragua, Andy Javier Caballero fue descalificado de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras morder a su oponente Miguel Ángel Encarnación, de nacionalidad dominicana, durante una pelea preliminar correspondiente a los 65 kilogramos masculinos.

La acción antideportiva determinó el avance automático del representante local a la siguiente ronda, según informó el portal oficial de Santo Domingo 2026.

El combate, celebrado en la capital dominicana el pasado 2 de agosto, había iniciado con un ritmo intenso entre los boxeadores.

La pelea se encontraba en uno de los intercambios más disputados con ambos contendientes mostrando un alto nivel de agresividad y técnica sobre el cuadrilátero.

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En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el nicaragüense Andy Caballero le mordió el cuello al dominicano local Ángel Encarnación.



En el 2m15s de este video se ve la escandalosa secuencia: pic.twitter.com/bHrpGBTMtW — Cristian Brossy ?? (@CristianHB77) August 3, 2026

Descalificación por mordida

Encarnación, oriundo de Bayaguana, Monte Plata, dominaba con combinaciones precisas y forzó al árbitro a realizar un conteo de protección de 8 segundos para Caballero en el primer asalto. No obstante, la situación cambió drásticamente en el segundo asalto.

Después de recibir una embestida que le provocó sangrado nasal, Caballero recurrió a una maniobra prohibida. El contacto cuerpo a cuerpo culminó en una mordida al cuello de Encarnación, quien inmediatamente manifestó su dolor ante el árbitro.

El sitio web de Santo Domingo 2026 detalló que, tras una inspección, el oficial del combate confirmó la presencia de marcas de mordida y sangre, lo que llevó a la descalificación inmediata del púgil de origen nicaragüense.

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