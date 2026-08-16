Llamado a preparse ante tormentas, inundaciones y calor extremo: “Hay que protegernos”

El pasado 1 de junio comenzó la alerta ante la temporada de huracanes en Estados Unidos, que termina el 30 de noviembre, y la alarma también es para los neoyorquinos, por lo que autoridades municipales, en cabeza del alcalde, Zohran Mamdani, están haciendo un llamado a estar preparados.

Así lo dejó claro el mandatario de la Gran Manzana recientemente, durante un encuentro con medios étnicos, en el que recalcó la importancia de que el mensaje se extienda a todas las comunidades, especialmente a aquellos que no hablan inglés.

El mandatario local recordó que la Ciudad de Nueva York ha sufrido ferozmente en los últimos años varias tragedias climáticas, como los huracanes Sandy y Aida, tormentas, inundaciones y golpes severos de calor, que dejan ver que los neoyorquinos no pueden dormirse en los laureles.

La alerta es mayor para 3.5 millones de neoyorquinos que viven en zonas de riesgo ante la llegada de huracanes e inundaciones, buena parte de ellos habitantes de apartamentos en sótanos, en condados como Queens.

“Tenemos que tener un plan para estar seguros”, dijo Mamdani. “Y estamos asegurándonos de que todos los neoyorquinos que están viviendo en sótanos, vivan en sótanos habitables, poniendo esos sótanos en el código de vivienda”.

El Alcalde manifestó que para estos inquilinos es urgente que accedan a la información proporcionada por la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad (NYCEM), que cuenta con material disponible en español para prepararse ante eventualidades.

“Hemos invertido mucho en esto, peor vemos que todavía hay personas que viven en sótanos que no cuentan con estándares para vivir y cuando viene una inundación los afecta. Por eso NYCEM está enviando mensajes específicos a quienes viven allí para saber cuando tienen que salir de esos apartamentos porque hemos visto que en tormentas previas muchas de las vidas que se perdieron pasaron en sótanos”.

El mandatario agregó que la Ciudad continúa trabajando en buscar medidas preventivas para mejorar la preparación de los neoyorquinos ante eventos climáticos y destacó que están realizando visitas a comunidades ofreciendo equipos como pompas para sacar agua y talleres educativos en zonas de alto riesgo para presentar herramientas que pueden servir de alerta.

Lisa García, comisionada del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Ciudad de Nueva York, explicó que parte de esas herramientas con las alarmas de inundaciones, artefactos que como las alarmas contra incendios, pueden ponerse en casas y apartamentos que ante eventuales tormentas o inundaciones repentinas que ocurren muy rápido, pueden salvar vidas.

“La gente en Nueva York tiene que saber que la temporada de huracanes no solo es para quienes vienen en la Florida y deben saber que la Ciudad de Nueva York se toma esto muy en serio y estamos trabajando para protegerlos”, dijo la funcionaria.

En diálogo con medios étnicos, la Comisionada del Medio Ambiente, Lisa García, muestra las alarmas contra inundaciones. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Lo importante es entender que la Ciudad de Nueva York, aunque no cuente ya con ciertos fondos federales, ha dedicado $1,000 millones de dólares cada año para el manejo de gestión de las aguas pluviales y tenemos varios talleres e información para que la gente se prepare con aparatos como las alarmas de inundaciones que pueden comprar o adquirir en nuestras sesiones informativas gratis”, manifestó la comisionada. “Si se moja la alarma, suena fuerte y te despierta y sabes que hay agua entrando a la casa y puedes protegerte. Hay que estar preparados. Y si quieren saber más pueden llamar al 311 en español o recibir alertas”.

La jefa del Departamento de Protección del Medio Ambiente también recalcó que el “llamado a estar preparados”, no solo está relacionado con las tormentas sino también con la ola extrema de calor.

“Hay que protegernos cuando viene una ola de calor al igual que hacemos también contra tormentas y huracanes. Es muy importante que todos sepamos que ante olas de calor, se queden en casa o en casa de alguien que tenga aire acondicionado y que los trabajadores tomen pausas de hidratación”, dijo la funcionaria.

“Es muy importante beber agua y si tienes enfermedades, es más importante protegerse del calor y el sol”.

La funcionaria hizo un llamado además a los empleadores de trabajadores de industrias en las que se trabaja al aire libre, como construcción y reparto de comidas y les recordó que por ley deben darles descansos para protegerse.

“Los trabajadores deben saber que tiene derecho a tomar pausas para estar en la sombra o ir a dentro de un restaurante o edificios para para proteger su cuerpo del calor, también”, dijo.

El alcalde Mamdani también recordó con preocupación, que en promedio cada año unas 500 personas mueren en la Gran Manzana por asuntos relacionados con el calor extremo, por lo que aseguró que se toman ese asunto muy en serio y dijo que la administración municipal ha abierto más centros de enfriamiento que están disponibles.

En diálogo con medios étnicos, el alcalde Mamdani y la Comisionada del Medio Ambiente, Lisa García. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) se ha sumado al llamado y recomienda a los neoyorquinos prepararse para períodos de lluvias intensas, tormentas eléctricas dispersas y la posibilidad de inundaciones repentinas.

“Las lluvias intensas pueden generar rápidamente condiciones de desplazamiento peligrosas e inundaciones repentinas. Recomendamos a todos mantenerse informados”, advierte la comisionada Christina Farrell. “Los neoyorquinos que viven en apartamentos en sótanos deben conocer sus salidas desde ahora y estar preparados para trasladarse a un piso superior cuando comiencen las lluvias intensas”.

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