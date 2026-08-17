¿Cómo se puede ayudar a las comunidades ante el aumento de operativos de ICE?

Ante el incremento de los operativos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en diversas ciudades y estados del país, incluido Nueva York, organizaciones de derechos civiles y activistas comunitarios han comenzado a movilizarse para instruir a la ciudadanía sobre cómo proteger y defender a las comunidades de los abusos.

En los últimos meses, este diario ha documentado el aumento de operativos de agentes migratorios en Brooklyn, Queens y El Bronx, aunque las técnicas han cambiado. Frente a una nueva movilidad de operativos migratorios, denominada “oleada en las sombras” (“Shadow Surge”). La solución propuesta por defensores comunitarios se encuentra en el programa “ICE WATCH”, una práctica ciudadana orientada a observar, documentar y apoyar a la comunidad sin confrontar directamente a los agentes federales.

A diferencia de las redadas masivas y visibles de meses anteriores, la agencia ha comenzado a emplear tácticas bajo perfil para evitar el escrutinio público tras las denuncias de violencia — resultado de sus redadas — en todo el país. El cambio de estrategia responde al aumento de la presión política y del despliegue territorial prometido por la administración federal en regiones clave.

De acuerdo con Jill Garvey, directora ejecutiva de State at the Core, las operaciones actuales forman parte de un esfuerzo autoritario que “busca concentrar el poder y las ganancias”. Garvey explicó durante un entrenamiento de capacitación que el miedo es “el hilo conductor” que mueve todo: desde la influencia narrativa y los llamados a la acción, hasta la justificación de la vigilancia, la toma del poder, la violación de derechos y el despliegue de fuerzas de seguridad federales.

Este incremento de la actividad migratoria se ha registrado de manera constante en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, así como en Los Ángeles, Chicago y Memphis. La intensificación de la presencia federal coincide además con recientes medidas estatales como la de la gobernadora Kathy Hochul, quien firmó en ley la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes. Esto provocó que portavoces del gobierno federal, como Tom Homan, el zar de la frontera de la administración de Trump, prometieran: “mandar más agentes de ICE de los que jamás hayas visto” a la ciudad de Nueva York.

Como parte de ese esfuerzo, la agencia se apoya tanto en detecciones tempranas de individuos como en los acuerdos 287(g), los cuales facultan a las policías locales para actuar en funciones de control migratorio.

Frente a esto, para ayudar de manera concreta y efectiva a la comunidad en medio de este panorama, la organización State at the Core surgió con pasos específicos centrados en la observación cautelosa conocida como “ICE WATCH”.

¿Qué significa “ICE WATCH” en la práctica?

Como explican los organizadores, “ICE WATCH” se enfoca en tres principales: observar, documentar y apoyar sin confrontaciones.

Al momento de detectar la actividad de ICE, los expertos sugieren:

1. Mantener al menos diez pies de distancia; es importante tener en mente que algunos estados exigen una distancia de al menos veinticinco pies para grabar legalmente.

2. Documentar con el celular es completamente legal, siempre desde una vía pública y sin interferir físicamente con los agentes, incluso si lo que ves resulta perturbador.

3. Para asegurar su seguridad, las manos de quienes documentan deben estar visibles y vacías y expresar se en un tono de voz calmado.

4. Si un agente pide que se aleje, basta con retroceder unos pasos mientras se afirma en voz alta que se está cooperando y ejerciendo el derecho legal a observar.

5. Al momento de registrar el operativo, resulta esencial prestar atención a cinco elementos clave: el número de agentes presentes, las acciones específicas que realizan, la ubicación exacta del hecho, el vestimento o la insignia que portan y las características de los vehículos utilizados.

Esta información, compartida de inmediato con las redes de apoyo locales, puede marcar la diferencia entre una familia que recibe apoyo a tiempo y una que desaparece sin que nadie se entere.

El apoyo entre observadores

Asimismo, la recomendación principal para quienes desean participar es no actuar de manera aislada. States at the Core aconseja formar grupos de tres o más, donde cada integrante asuma un rol definido: uno encargado de grabar y tomar notas, otro enfocado en dialogar o colaborar con los testigos en el lugar, y un tercero dedicado a monitorear la seguridad del entorno. No se necesita experiencia previa ni una gran organización detrás; se necesita, sobre todo, comunicación constante entre quienes participan.

Antes de salir a la calle, algunas precauciones simples marcan la diferencia. Esto incluye, pero no se limita a, avisar a alguien de confianza de dónde estás, llevar el teléfono cargado con suficiente espacio para grabar y desactivar el desbloqueo por huella o reconocimiento facial del dispositivo, dejando solo el código de acceso.

“[A los observadores] se les permite documentar a cualquier agencia del orden público porque todos son funcionarios públicos que desempeñan sus funciones públicas”, señaló. Agregó que no importa si solo sospechas la presencia de ICE u otra agencia federal, “se les permite grabar y hacer valer sus derechos — establecer sus derechos — para documentar lo que está sucediendo”, afirmó Garvey.

Pero la vigilancia no termina en la calle. Como enfatizó Zachary Mueller, estratega principal de la organización, la defensa más sólida contra las detenciones arbitrarias es la comunicación constante entre sus propios vecindarios.

“[Es esencial mantener la comunicación], no sólo para compartir historias entre nosotros, sino para realizar un trabajo de narrativa estratégica que arroje luz sobre la oscuridad y asegure que nuestros vecinos, amigos y familias vean lo que está sucediendo”, explicó.

De este modo, agrega Mueller, se puede fortalecer una red para protegerse a sí misma y a sus vecinos de ICE.

Para obtener más detalles sobre los talleres de capacitación o sumarse a una red de observación local, las personas interesadas pueden visitar el sitio web oficial de State at the Core.