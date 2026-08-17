Confusión entre padres latinos tras orden de Trump sobre vacunas para niños

Durante muchos años, los niños de entre seis meses y año y medio se han puesto la llamada vacuna triple viral sarampión, paperas y rubéola, todo en una, y aquellos más grandes han recurrido a otro tipo de inmunizaciones para mantenerse saludables y crecer sanos.

Pero la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, que exige revisar recomendaciones sobre vacunas infantiles sobre las que insiste deberían espaciarse en visitas médicas separadas y no como se vienen aplicando actualmente, ha generado preocupación y confusión entre padres latinos de la Gran Manzana. La noticia no ha caído muy bien entre quienes tienen niños, quienes por años han conocido el proceso de inmunización infantil otorgado por la triple viral.

“Por ahí escuché que el presidente cree que esas vacunas le causan autismo a los niños y que es mejor separarlas, peor la verdad no sé ni qué pensar. Me quedo confundida”, asegura Luisa Quipile, madre de tres pequeños, quien agrega que hará lo que su doctor le diga. “Creo que tenemos que informarnos para no cometer errores y pienso que es mejor seguir poniéndole las vacunas a los niños como he hecho hasta ahora, pero quedan muchas dudas”.

Rodrigo Mora, originario de Venezuela, quien está preparando todos los certificados de inmunización de sus dos pequeños para comenzar la escuela el próximo mes, también se declaró confundido y manifestó que prefiere que sus niños se vacunen de manera tradicional.

“Yo al presidente no le creo nada de lo que diga. Nada que venga de él puede ser bueno y menos en cuestiones de salud. Las vacunas ayudan a que los niños no se mueran y ojalá que aquí en Nueva York no lo dejen que haga sus locuras”, dijo el trabajador de reparto.

Mirta Leopoldino, quien tiene cuatro nietos pequeños, también se mostró preocupada ante la orden ejecutiva del presidente Trump y confesó no saber qué hacer.

“Yo ya estoy vieja y sé que las vacunas le sirvieron a mi hijos, porque a todos se las puse cuando eran pequeños, en las dosis que ordenaban los médicos y hoy son hombres sanos, pero también últimamente veo muchos niños enfermos y no sé si es por las vacunas o no”, dijo la caribeña. “Hay que esperar a ver que dicen pero sería bueno que hicieran más investigaciones para estar seguro de que lo que le están poniendo a los niños es bueno y no los va a enfermar”.

El Presidente pide que las vacunas del sarampión, paperas y rubéola, conocida como MMR, se aplique en tres vacunas distintas para cada enfermedad. Foto Edwin Martínez.

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La orden del jefe de gobierno federal además de abogar para que se tome en cuenta la recomendación de dividir la vacuna triple viral contra sarampión, paperas y rubéola, conocida como MMR, en tres vacunas distintas para cada enfermedad, busca administrar todas las inmunizaciones infantiles en citas separadas. Además le pide al Departamento de salud nacional mejorar la investigación sobre las vacunas y presentar un plan para dosis individuales contra el sarampión, las paperas y la rubéola, lo que en opinión de expertos pudiera aumentar el riesgo de que los niños contraigan una enfermedad prevenible en un período en que son vulnerables.

Para otros padres como Lucas Arrieta, la nueva orden “quizá tenga motivaciones comerciales, pues si se ponen más vacunas, va a ser más caro todo”.

Y en el terreno médico las alarmas también han sonado y desde diferentes sectores, no solo califican la decisión del presidente Trump y del Secretario de Salud como “irresponsables” sino que alegan que no tiene “base científica”, lo que pudiera tener un efecto negativo en la salud de miles de pequeños, en momentos en que el sarampión representa una amenaza en más de 30 años.

El propio comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Alister F. Martin, manifestó que la orden ejecutiva de la administración federal sobre vacunación infantil genera confusión y promueve teorías conspirativas, pues no toma en cuenta criterios médicos expertos, pero hizo un llamado a la calma tras advertir que en la Gran Manzana los programas de vacunación no los impone la Casa Blanca sino la propia Ciudad, por lo que seguirán vacunando a los niños normalmente.

“Está demostrado que las vacunas salvan vidas y previenen enfermedades”, dijo el funcionario municipal. “Las ciudades y los estados pueden establecer sus propias recomendaciones y requisitos; muchas jurisdicciones, incluida la Ciudad de Nueva York, se han distanciado de las recomendaciones del gobierno federal a medida que estas se han politizado y han dejado de basarse en la ciencia. En Nueva York, la política de inmunización se fundamenta en hechos, no en mitos, y eso no va a cambiar”.

El experto médico recalcó que tanto el Departamento de Salud de la Ciudad como el del Estado respaldan conjuntamente el Calendario de Inmunización Materna para 2026 emitido por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), el cual recomienda la vacunación sistemática durante el embarazo para proteger a las personas gestantes y a los bebés contra enfermedades graves, como el VRS, el COVID-19 y la gripe.

“A principios de este año, respaldamos los calendarios de inmunización infantil y adolescente para 2026 emitidos por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). Estos calendarios, basados ​​en evidencia científica, recomiendan inmunización sistemática para proteger contra 18 enfermedades prevenibles, incluidas el virus respiratorio (VRS), la hepatitis A, la hepatitis B, el rotavirus, la influenza y la enfermedad meningocócica”, explicó el Comisionado. “Seguiremos guiándonos por la ciencia y recomendando vacunas que sean eficaces para prevenir enfermedades y seguras para las familias y los niños. Es normal tener preguntas sobre las vacunas, por lo que animamos a las familias de la ciudad de Nueva York a buscar información consultando al médico de sus hijos o visitando el sitio web nyc.gov/AskQuestions”.

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