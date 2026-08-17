Vence el plazo del memorando de entendimiento entre para negociar la paz EE.UU. e Irán

El plazo de 60 días del memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. llega a su fin este lunes sin avances, con las conversaciones detenidas y el conflicto militar activo en el estrecho de Ormuz.

El pacto firmado el 17 de junio no logró sus objetivos iniciales de pactar una paz definitiva ni de habilitar nuevamente la navegación comercial marítima. Ambas administraciones mantienen posturas inflexibles, por lo que el vencimiento resulta formal, ya que los gobiernos declararon sin validez el documento hace semanas, informó EFE.

Declaraciones de la diplomacia iraní

Según la agencia de noticias iraní, IRNA, el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, declaró que “el plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante”. El representante oficial señaló además que “la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las “flagrantes violaciones” de Estados Unidos del memorando”.

Teherán condiciona el tránsito libre marítimo a que Washington ejecute las pautas pactadas. A su vez, el gobierno estadounidense combina acciones de presión financiera con antecedentes de intervenciones militares lanzadas en julio.

El acuerdo de 14 puntos contemplaba el cese de acciones bélicas, la reapertura del paso marítimo, la autorización para comerciar petróleo iraní a nivel global y el retiro de bloqueos en puertos y embarcaciones. Asimismo, fijaba un lapso de dos meses para acordar los términos finales sobre el programa nuclear persa y la eliminación de sanciones.

Escalada militar en la ruta petrolera

Las discrepancias surgieron sobre el control del estrecho de Ormuz, un paso por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial. Irán reclama el dominio del área bajo el artículo 5 del texto y exige autorización previa para el paso de embarcaciones.

Ante los ataques a barcos sin permiso, Estados Unidos respondió con incursiones militares el 7 de julio, reimplantó el bloqueo portuario y canceló la venta internacional de crudo iraní. El país persa replicó con bombardeos en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho. Por su parte, el presidente Trump canceló el acuerdo el 8 de julio al afirmar que Irán “es basura”, durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

Sigue leyendo:

– Trump dice que EE.UU. reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

– Partido Demócrata iniciará calendario de primarias presidenciales en Carolina del Sur

– Trump compara la crisis migratoria de Biden con la entrada masiva de migrantes en Ceuta