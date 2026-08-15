Trump compara la crisis migratoria de Biden con la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó el viernes la situación migratoria que enfrentó el país durante la administración de Joe Biden con la reciente llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, España.

Durante un mitin en el condado de Nassau, Nueva York, Trump hizo referencia a las imágenes de cientos de personas entrando de manera irregular en Ceuta y sostuvo que episodios de ese tipo ocurrieron diariamente en Estados Unidos durante meses bajo el gobierno de Biden.

“Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65,000 personas. Recuerden: 25 millones de personas, nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses”, afirmó el mandatario.

Trump volvió a cuestionar la política migratoria de la administración Biden, a la que acusó de mantener una “frontera abierta” que permitió la presunta la entrada de millones de personas al país, entre ellas individuos vinculados con actividades criminales.

El presidente también arremetió contra Kamala Harris, quien durante el gobierno de Biden estuvo a cargo de la coordinación de esfuerzos relacionados con las causas de la migración en la frontera. Trump defendió además las facultades de su administración para expulsar a personas que permanecen sin documentos en territorio estadounidense.

El discurso tuvo como eje la seguridad y la reducción de la criminalidad. Antes de su intervención, Trump visitó la Academia de Policía del condado de Nassau, en Long Island, una zona que durante años enfrentó problemas relacionados con pandillas como la MS-13.

Desde allí, el mandatario expresó su respaldo al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato del Partido Republicano a la gobernación de Nueva York. Trump lo presentó como un defensor de la ley y el orden y como una figura asociada al “sentido común”.

En su intervención, Trump también cuestionó a la gobernadora demócrata Kathy Hochul por su respaldo al sistema de “no cash bail” o libertad sin fianza en efectivo, una medida que permite que algunas personas detenidas por determinados delitos, especialmente de menor gravedad, puedan recuperar su libertad mientras esperan el proceso judicial.

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