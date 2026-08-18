Corte de Apelaciones frena operativos de inmigración en templos religiosos

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos confirmó la resolución del Tribunal de Distrito de Maryland que frena la política del gobierno de Trump para autorizar operativos de control migratorio en templos religiosos o sus inmediaciones.

El fallo judicial mantendrá la medida cautelar que protege a las congregaciones afectadas mientras se desarrolla el procedimiento judicial, informó la organización Democracy Foward.

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