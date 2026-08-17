Trump manda a callar a una reportera de CNN tras una pregunta sobre Corea del Norte

El presidente Donald Trump ordenó repetidamente a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, que se callara durante un intercambio en el Despacho Oval, después de que la periodista le preguntara si había hablado con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sobre los ejercicios militares con Corea del Sur.

El enfrentamiento ocurrió durante un acto en el que Trump recibía a Ryder Williams, un socorrista de 16 años que se volvió viral tras rescatar a un niño de 10 años, Nathaniel Rai. El menor también se encontraba en el Despacho Oval durante el evento.

Holmes intentó preguntarle al presidente si Kim le había solicitado reducir las maniobras militares estadounidenses con Seúl.

“¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!”, respondió Trump, antes de acusarla de ser una “periodista falsa” que publica “noticias falsas”.

Trump cuestiona a Holmes delante de un niño

Durante el intercambio, Trump le dijo a Holmes que estaba siendo “muy irrespetuosa” delante del joven socorrista.

“¿No te parece que ella también lo es? Él lo entiende”, afirmó el presidente mientras señalaba al niño de 10 años que estaba sentado junto a él.

Cuando Trump preguntó a la periodista de qué medio era, Holmes respondió: “Soy de CNN”.

“Noticias falsas. Eres una noticia falsa”, replicó Trump. Después la calificó de “ruidosa y escandalosa” y volvió a ordenarle que se callara.

Holmes intentó formular nuevamente su pregunta: “Quería averiguar si usted había hablado con Kim Jong-un, si él le había pedido que redujera esos ejercicios”.

Trump la interrumpió otra vez.

“¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Eres una periodista falsa y publicas noticias falsas”, respondió.

Trump manda a callar a una periodista de la CNN al preguntarle por su relación con Kim Jong-un: "¡Silencio! Eres ruidosa y bulliciosa"https://t.co/zMUxEkgwFE pic.twitter.com/TkcxWJZfGs — Cadena SER (@La_SER) August 17, 2026

La pregunta estaba relacionada con una decisión de Trump

La periodista se refería a un anuncio realizado por Trump el domingo sobre los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

El presidente afirmó que, debido a su “muy buena relación con Kim Jong Un”, no estaba satisfecho con que Washington mantuviera esas maniobras y dijo que instruiría al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para reducirlas “sustancialmente”.

Trump no respondió si había conversado directamente con Kim sobre esa decisión.

La Casa Blanca se une a los ataques

El enfrentamiento provocó posteriormente una reacción de la Casa Blanca contra Holmes. La cuenta Rapid Response 47 acusó a la periodista de aprovechar un acto dedicado a homenajear al joven socorrista para atacar a un miembro del equipo de Trump.

El equipo de comunicación de la Casa Blanca también lanzó un mensaje contra Holmes y llegó a decir que algún día sus hijos podrían conocer la pregunta que formuló y sentirse “avergonzados” por ella.

CNN respondió defendiendo a su corresponsal y calificando su pregunta de “difícil, relevante y de interés periodístico”.

“Los funcionarios públicos tienen la libertad de cuestionar la información con la que no están de acuerdo, pero los ataques personales contra periodistas por hacer preguntas son indignos del cargo e incompatibles con los principios de la libertad de prensa”, afirmó la cadena.

CNN añadió: “Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles”.

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