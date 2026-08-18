Pronóstico del tiempo en Nueva York para este martes 18 de agosto

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este martes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 5% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% durante el día y del 11% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:09 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:50 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 88 grados Fahrenheit (22 y 31ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 21% por la tarde y 7% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.