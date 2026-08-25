Arrestan a joven de 19 años por cobrar boletos de lotería robados en una tienda de Carolina del Sur

Una joven de 19 años fue arrestada en Carolina del Sur luego de ser acusada de robar boletos de lotería de una tienda donde trabajaba y posteriormente cobrarlos en el mismo establecimiento, según informó la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED).

Kelis Cordasha Haynes, residente de North Charleston, fue acusada el 18 de agosto de 3 cargos por intento de fraude mediante la falsificación de entradas para juegos, de acuerdo con un comunicado de la agencia y documentos judiciales.

El caso comenzó en el Circle K ubicado en 1811 Sam Rittenberg Blvd., en Charleston. Según una orden de arresto, Haynes trabajaba en el establecimiento cuando presuntamente tomó boletos de lotería que después utilizaría para obtener dinero.

Cobró los boletos en la misma tienda

La acusación sostiene que Haynes no solo habría sustraído los boletos, sino que también regresó al mismo Circle K para intentar cobrar los premios. Los documentos señalan que las transacciones ocurrieron durante 3 días diferentes: el 16, 24 y 25 de febrero.

La situación llamó la atención de la gerencia del establecimiento. De acuerdo con la orden de arresto, los responsables de la tienda identificaron a Haynes y las cámaras de vigilancia registraron tanto el presunto robo de los boletos como los momentos en que intentó canjearlos.

El expediente no precisa cuántos boletos fueron sustraídos ni cuánto dinero habría obtenido Haynes mediante los juegos premiados. Tampoco se ha informado públicamente si todos los boletos fueron efectivamente pagados o si alguno fue detectado antes de completar el cobro.

La investigación terminó derivando en 3 cargos relacionados con un supuesto intento de fraude. Las autoridades estatales asumieron el caso y la Fiscalía del Noveno Circuito será la encargada de procesarlo, según SLED.

Quedó en libertad tras pagar una fianza

Después de su arresto, Haynes fue trasladada al Centro de Detención Al Cannon, en el condado de Charleston. Sin embargo, permaneció detenida por poco tiempo.

Los registros judiciales indican que quedó en libertad el mismo día después de pagar una fianza de $5,000 dólares por cada uno de los 3 cargos. En total, la cantidad fijada para los cargos asciende a $15,000, aunque el expediente no especifica cuánto dinero tuvo que entregar efectivamente para obtener su liberación.

Haynes deberá regresar ante el tribunal el próximo 9 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales. En esa audiencia podría avanzar el proceso relacionado con las acusaciones presentadas en su contra.

Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el valor de los boletos involucrados ni sobre posibles personas que hayan recibido premios derivados de los juegos.

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