Escalada verbal entre Donald Trump y Doug Ford sacude negociaciones entre EE.UU. y Canadá

El enfrentamiento comercial entre Canadá y Estados Unidos, provocado por los aranceles que Washington impuso a su aliado, derivó en una guerra abierta de insultos entre el presidente, Donald Trump, y el jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford.

Ford abrió las hostilidades al afirmar en una entrevista radiofónica que Trump podía besarle “el cul*” tras el anuncio del mandatario republicano que elevará al 50% desde enero de 2027 los aranceles a automóviles, componentes y acero canadienses.

El dirigente de Ontario, provincia donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá, pidió además utilizar “todas las herramientas” disponibles contra Washington, incluida la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos a EE.UU.

Trump respondió en las redes sociales calificando a Ford de “lacayo” del primer ministro canadiense, Mark Carney, y de hermano “menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante” del “difunto y gran Rob Ford”, que fue, entre 2010 y 2014, alcalde de Toronto, la capital de Ontario y mayor ciudad del país.

Lots of “bluster” from Doug Ford, who is the Premier of the Canadian Province of Ontario, but who is better known as the less charismatic, intelligent, and overall unimpressive brother of the late, great, Rob Ford. America has been carrying Canada for decades, but no longer! The? pic.twitter.com/yoAThQQzt8 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 24, 2026

Doug Ford, líder del Partido Conservador de Ontario, replicó poco después llamando a Trump “dictador”, “tirano”, “rey de las bancarrotas” y “perdedor”.

“He tratado con tipos como tú toda mi vida y, ¿sabes qué? Todos terminan siendo perdedores, porque eres un perdedor”, declaró Ford a las cámaras de televisión.

El jefe de Gobierno de Ontario amenazó con imponer recargos a las exportaciones eléctricas y cortar el suministro de minerales críticos a Estados Unidos.

La referencia de Trump a Rob Ford rescató una de las figuras más polémicas de la política canadiense reciente.

Mientras cumplía su mandato como alcalde de Toronto, Rob Ford alcanzó notoriedad internacional en 2013 tras admitir que había fumado ‘crack’, según dijo, durante uno de sus episodios de embriaguez. La revelación siguió a meses de controversia sobre un vídeo en el que supuestamente aparecía consumiendo la droga.

Ford se negó a dimitir pese a los escándalos relacionados con drogas, alcohol y prostitutas, y el Ayuntamiento de Toronto terminó retirándole buena parte de sus poderes ejecutivos. Rob Ford murió en 2016 de cáncer.

La relación entre Trump y Ford, cuyas políticas han sido calificadas como populistas por los comentaristas políticos del país, no siempre ha sido hostil.

En noviembre de 2016, poco después de que Trump ganase por primera vez las elecciones presidenciales estadounidenses, Ford declaró que habría votado por el republicano a pesar de sus comentarios despectivos sobre mujeres y mexicanos.

Tres años después, en 2019, Ford volvió a declararse partidario de Trump. “Dios bendiga al presidente y que nadie se equivoque. Soy un gran republicano, soy partidario suyo, de mentalidad conservadora”.

Pero las políticas proteccionistas de Trump provocaron que Ford endureciese su postura contra el líder republicano en 2020, cuando Washington impuso aranceles a las exportaciones canadienses de aluminio.

La ruptura definitiva se produjo en octubre de 2025, cuando Ford decidió utilizar fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan en anuncios de televisión emitidos en EE.UU. para atacar los aranceles de Trump.

El ejecutivo estadounidense reaccionó suspendiendo las negociaciones comerciales con Canadá y, posteriormente, aumentando los aranceles al país vecino.

Sigue leyendo:

• Trump ahora quiere cambiar el nombre de lago Ontario a “lago América” en medio de pugna comercial con Canadá

• Trump se enfada con Canadá y lo acusa de imponer “enormes aranceles” a agricultores estadounidenses

• EE.UU. descarta por ahora retomar diálogo comercial con Canadá tras aranceles del 50%