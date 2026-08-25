Liberan a coach venezolano de San Diego Padres tras ser detenido por ICE

Oswaldo Pirela, coach venezolano de los San Diego Padres, fue liberado bajo fianza tras permanecer detenido por agentes de inmigración en Texas, según confirmó su familia este martes. El entrenador ya se encuentra nuevamente en Arizona junto a sus seres queridos.

Pirela, quien trabaja como coordinador de receptores en las Ligas Menores de los Padres, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso, mientras realizaba un viaje de trabajo.

Los San Diego Padres cuentan con una filial en esa ciudad, los El Paso Chihuahuas, por lo que el entrenador se encontraba en Texas como parte de sus funciones dentro de la organización.

Daniela Pirela, hermana del coach venezolano, confirmó que Oswaldo regresó a casa con su familia después de ser puesto en libertad el lunes. El equipo de San Diego también confirmó que ya no se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias.

“Nos complace que Oswaldo Pirela haya sido liberado bajo fianza y se haya reunido con su familia. Por respeto a su privacidad y al proceso en curso, no haremos más comentarios en este momento”, señaló el equipo en un comunicado.

.@Padres minor league coach Oswaldo Pirela released after being detained by ICE in Texas https://t.co/20E5k8fIDL — Marie Coronel (@MarieCoronelSD) August 25, 2026

¿Por qué fue detenido Oswaldo Pirela?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había señalado previamente que Pirela llegó legalmente a Estados Unidos en 2014, pero posteriormente permaneció en el país más allá del periodo autorizado, después de 2018.

Sin embargo, la familia del entrenador venezolano cuestionó esa versión y aseguró que Pirela había solicitado asilo y conseguido permisos de trabajo durante su permanencia en Estados Unidos.

Tras su liberación, el DHS indicó que Pirela quedó en libertad bajo fianza mientras continúa su proceso de deportación. La agencia también aclaró que contar con una autorización laboral o tener una solicitud migratoria pendiente no implica, por sí mismo, la obtención de un estatus legal en Estados Unidos.

Por ahora, los Padres evitaron ofrecer detalles adicionales sobre la situación migratoria de su coach venezolano y señalaron que respetarán su privacidad mientras el procedimiento continúa.

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