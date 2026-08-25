Al menos el 25% de exjugadores de NFL padecía encefalopatía traumática al morir

Al menos uno de cada cuatro jugadores de la NFL, que fallecieron entre 2016 y 2021, padecía una enfermedad cerebral degenerativa conocida como encefalopatía traumática crónica (CTE, en inglés), según un estudio publicado este martes.

La investigación fue publicada en la British Medical Journal tras analizar a 1,712 exjugadores de la era del casco rígido (posteriores a 1949) que fallecieron entre 2008 y 2021.

En el periodo de mayor análisis, que comprende entre 2016 y 2021, el 97,7 % de los cerebros donados por las familias de los jugadores presentaban esta enfermedad neurodegenerativa, que es causada por la acumulación de impactos repetidos en la cabeza.

Entre sus principales síntomas se destacan los problemas de equilibrio y coordinación, la dificultad en el habla o temblores y rigidez similares a los síntomas del párkinson.

El estudio también advierte de una relación directa entre el grado de avance de la CTE y el deterioro cognitivo: el 59,8% de los donantes analizados había sido diagnosticado con demencia en vida, lo que fija la edad media de aparición de los primeros síntomas en los 63,4 años.

At least one in four NFL players who died between 2016 and 2021 had the degenerative brain disease CTE, a new study revealed. The study, published Tuesday by the British Medical Journal, focused on how common CTE might be among NFL players.https://t.co/QBb15TXbH0 — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 25, 2026

Atención de casos de CTE ha aumentado en la NFL en últimos años

La concienciación sobre la CTE ha aumentado en los últimos años, aunque su diagnóstico es imposible de confirmar mientras el paciente vive. Tampoco existen tratamientos que reviertan o detengan la enfermedad.

La NFL exige desde 2022 el uso en los entrenamientos de ‘guardian caps’, unas cubiertas acolchadas de espuma suave sobre el casco, y a partir de 2024 permitió que los jugadores las utilicen durante los partidos oficiales.

La liga también ha introducido cambios en el reglamento para limitar los golpes en la cabeza de los jugadores.

Además, la NFL aceptó en 2015 pagar un fondo sin tope económico que ya supera los 1.000 millones de dólares para indemnizar, evaluar y financiar el tratamiento médico de miles de exjugadores y sus familias afectados por patologías asociadas a los impactos repetitivos en la cabeza.

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