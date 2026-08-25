Dominicano Ketel Marte se prepara con Diamondbacks para regresar a la acción la próxima semana

El final de la situación del dominicano Ketel Marte y los Arizona Diamondbacks podría estar cerca de resolverse en el horizonte y sería favorable para todas las partes.

Torey Lovullo, manager de los D-Backs, dijo el lunes que el estelar segunda base está en camino a ser activado de la lista de lesionados de 10 días a principios de la próxima semana.

Esto, después de que Marte publicara un video en Instagram de un entrenamiento en Salt River Fields, el complejo de pretemporada del club, mientras vestía indumentaria del club.

Autorizado para realizar prácticas de bateo, Marte podría estar de regreso tan pronto como en el primer juego de la serie del próximo martes en casa contra los Filis.

“Definitivamente, hay una estrategia para que vuelva al terreno, esté sano y continúe con esa preparación”, explicó Lovullo.

Ketel Marte is on track to return next week, but still hasn't been in the D-backs clubhouse in more than a week. @Jody_Jackson asked Torey if it'll get harder for Ketel to face his teammates the longer he waits, and the answer is the latest example of Torey's undying patience. pic.twitter.com/3UCJAuSW0c — Nick King (@NickKingSports) August 24, 2026

Ketel Marte en lista de lesionados

Marte, de 32 años, fue colocado en la lista de lesionados el jueves (20 de agosto) con una inflamación en la rodilla izquierda. Primero fue puesto en la lista restringida a principios de la semana pasada después de no presentarse en el Fenway Park para el inicio de la serie contra los Medias Rojas, explicándose inicialmente que estaba lidiando con un “problema personal”.

Luego se sometió a una resonancia magnética que reveló la inflamación en su rodilla. Anteriormente, Marte se había perdido el juego del 15 de agosto mientras lidiaba con dolor en la rodilla, pero regresó el 16 de agosto jugando en la segunda base.

Lovullo y el gerente general Mike Hazen se reunieron con Marte y su agente el jueves, cuando Marte pasó a la lista de lesionados, en lo que se describió como una “reunión muy productiva”. El manager de Arizona dijo el lunes que no ha hablado con Marte desde entonces.

Marte también fue fotografiado en las redes sociales en el Talking Stick Casino en Scottsdale durante la victoria de los Diamondbacks en casa el viernes por la noche sobre los Rojos. Si bien Marte no estaba rompiendo las reglas del equipo ni haciendo nada ilegal (los jugadores en rehabilitación no están obligados a asistir a los juegos), Lovullo reconoció el sábado que “no es una decisión que [él] tomaría”.

A Lovullo se le preguntó el lunes si se vuelve más difícil para Marte dirigirse a sus compañeros de equipo cuanto más tiempo pasa.

“Estamos tratando de crear el espacio más amigable para que él vuelva a integrarse a este entorno”, expresó Lovullo. “Eso depende de él, de cómo quiera hacerlo. No puedo obligar a un ser humano a hacer algo que yo quiero que haga, o que alguien en este clubhouse quiera que haga, o que un fanático quiera que haga”, contó Lovullo.

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