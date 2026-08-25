Murió Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La cantante, compositora, actriz, productora y filántropa, Dolly Parton, falleció este 25 de agosto a los 80 años en Nashville, según confirmó su familia. La causa de muerte no ha sido revelada.

El anuncio llegó mediante un video publicado en las cuentas oficiales de la artista por su sobrino Bryan Seaver. La familia también comunicó que se realizará una ceremonia pequeña y privada para sus allegados y pidió que, quienes quieran homenajearla, hagan donaciones a la “Imagination Library”, el programa de alfabetización creado por Parton.

En el comunicado familiar, sus allegados destacaron una trayectoria de siete décadas y una figura que trascendió la música por su calidez, ingenio y compromiso con otras personas.

Dolly seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración, no sólo por su música atemporal y su prolífica carrera como compositora, sino también por su ingenio, su calidez y su amabilidad, que nos hacían sentir a todos como si fuéramos familia" Familia de Dolly Parton

De una familia pobre a Nashville

Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y fue la cuarta de 12 hermanos. En aquella familia de agricultores faltaban muchas cosas, incluso ropa, que su madre confeccionaba con retazos. Esa experiencia terminaría convertida en “Coat of Many Colors”, una de sus composiciones más personales.

Su vínculo con la música comenzó siendo niña y, con apenas 13 años, grabó “Puppy Love”. Tras terminar el instituto se mudó a Nashville, donde empezó a ganarse un lugar como compositora. En 1967 llegó una oportunidad decisiva al convertirse en compañera musical de Porter Wagoner.

La relación profesional terminó en 1974 y Parton emprendió definitivamente su camino en solitario. De esa separación nació “I Will Always Love You”, canción que escribió como despedida para Wagoner y que alcanzó el número uno en las listas country en dos ocasiones. En 1992, Whitney Houston llevó el tema a otra dimensión al incluirlo en “The Bodyguard”. La banda sonora vendió 45 millones de copias en todo el mundo.

“Jolene”, “9 to 5”, “Here You Come Again” e “Islands in the Stream”, esta última junto a Kenny Rogers, ampliaron su alcance mucho más allá del country. Parton llegó a colocar 25 canciones en el número uno de las listas del género y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Cine, premios y homenajes

Su talento tampoco quedó limitado a los escenarios. Parton protagonizó películas como “9 to 5”, “The Best Little Whorehouse in Texas” y “Steel Magnolias”, además de participar en televisión y producir proyectos audiovisuales. También estuvo detrás de “Buffy the Vampire Slayer ” como productora junto a Sandy Gallin.

Su lista de reconocimientos incluyó 11 premios Grammy, dos nominaciones al Óscar, un Emmy, la incorporación al Salón de la Fama de la Música Country en 1999 y al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022. También recibió la Medalla Nacional de las Artes y los Honores del Kennedy Center.

Su legado más allá de las artes

En paralelo, construyó un camino filantrópico de enorme alcance. En 1995 creó la “Imagination Library”, inspirada en su padre, que no sabía leer ni escribir. El programa comenzó enviando libros gratuitos a niños de su Tennessee natal y con los años se expandió internacionalmente. Para 2025 había alcanzado los 300 millones de libros entregados.

También impulsó la Fundación Dollywood y apoyó iniciativas relacionadas con la alfabetización, la salud, la atención durante desastres y la investigación médica. En 2020 donó un millón de dólares para la investigación de la vacuna contra el Covid-19.

Comprometida hasta el final

En los últimos meses, sus problemas de salud habían reducido sus apariciones públicas y la llevaron a cancelar compromisos. A mediados de agosto había contado que su médico le pidió no viajar después de experimentar deshidratación y mareos. Semanas antes de su muerte, además, seguía vinculada creativamente a proyectos como “Dolly: An Original Musical” y “Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony”.

Su historia terminó abarcando mucho más que discos, películas y premios. Parton convirtió su propia vida en materia artística, creó oportunidades para otros y consiguió algo poco frecuente para una estrella de semejante dimensión: permanecer vigente para varias generaciones sin dejar de parecer cercana.