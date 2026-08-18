Madre de Hayden Panettiere habló por primera vez sobre la muerte de su hija

La muerte de Hayden Panettiere dejó muchas preguntas abiertas y, en medio de una investigación que continúa, su madre decidió hablar públicamente por primera vez. Lesley Vogel concedió declaraciones a NBC News y señaló directamente a Brian Hickerson, la pareja intermitente de la actriz, como una figura que había generado preocupación dentro de la familia desde hacía años.

Vogel aseguró que Hickerson estaba junto a su hija cuando murió y expresó: “Esta persona, de la que hemos estado tratando de deshacernos desde hace bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte. Ese era Brian Hickerson”.

Según un informe policial obtenido por NBC News, Panettiere murió el domingo en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades acudieron al lugar después de recibir una llamada al 911 alrededor de la 1:50 p.m. por un supuesto paro cardíaco. La actriz fue encontrada inconsciente y estaba acompañada por Hickerson y su hermano, Zach Hickerson.

La preocupación de su familia por Brian Hickerson

La relación entre Panettiere y Hickerson comenzó en 2018, poco después de que la actriz saliera de rehabilitación. En sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, la intérprete relató episodios de violencia doméstica y consumo de drogas y alcohol durante aquel vínculo.

Hickerson fue arrestado en mayo de 2019 por una acusación relacionada con lesiones a una pareja. En 2021 se declaró “no me opongo” y posteriormente recibió una condena de cuatro años de libertad condicional. Panettiere también solicitó una orden de protección contra él en julio de 2020.

Hay muchos antecedentes en el pasado en los que Brian ha dado rienda suelta a Hayden en numerosas ocasiones y es por eso que su papá y yo llevábamos mucho tiempo preocupados por él" Lesley Vogel – Madre de Hayden Panettiere

La madre de la actriz también manifestó inquietud por el momento en que se realizó la llamada de emergencia. Aun así, aclaró que dispone de poca información porque la investigación sigue abierta.

“Ojalá hubiera sido diferente”

La Oficina del Forense del condado de Greenville informó que la autopsia fue completada el lunes y que “no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte”. La causa del fallecimiento continúa pendiente de una investigación adicional.

Vogel también habló sobre el complejo vínculo que mantuvo con su hija y recordó que en mayo había dicho a Page Six que “optó por no tener contacto” con ella después de 20 años.

“Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo y creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo; ojalá hubiera sido diferente”, expresó.

La pérdida llega después de otra tragedia familiar. Vogel también perdió a su hijo, Jansen Panettiere, en 2023. Según relató entre lágrimas, ahora siente que sus dos hijos están juntos.

“Simplemente siento que ella está con su hermano y que ambos están en paz”, dijo la madre de la actriz a NBC News.

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