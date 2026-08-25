Nueva York agiliza casos de vivienda por desalojos, condiciones peligrosas y fallas de ascensores

Los casos más urgentes del Tribunal de Vivienda de Nueva York tendrán ahora un procedimiento acelerado que busca reducir los tiempos de espera para inquilinos afectados por desalojos, condiciones peligrosas o interrupciones prolongadas de servicios esenciales, informó la Alcaldía de Nueva York.

La medida establece que determinados casos recibirán un juez asignado el mismo día en que sean presentados, mientras que las audiencias y actuaciones posteriores seguirán un calendario acelerado. Una vez completada la notificación, las partes deberán comparecer ante el tribunal en un plazo máximo de cinco días.

El nuevo mecanismo se aplicará, entre otros, a edificios sujetos a una orden de desalojo que afecte al menos a un tercio de sus apartamentos o a toda la propiedad. También contempla inmuebles donde exista una infracción peligrosa de Clase C relacionada con la falta de servicios esenciales como calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua.

Otro de los supuestos incluye los edificios o secciones de edificios donde todos los ascensores estén fuera de servicio.

La directiva también acelera los procedimientos bajo el Artículo 7A, mediante los cuales la ciudad o los propios inquilinos pueden solicitar el nombramiento de un administrador externo cuando la negligencia del propietario haya provocado condiciones graves y peligrosas.

Los procesos del Tribunal de Vivienda pueden extenderse durante meses o incluso años, señaló la Alcaldía de Nueva York en su página web. La intención del nuevo procedimiento es permitir que los residentes desplazados por condiciones inseguras puedan regresar antes a sus hogares y que los problemas graves sean atendidos sin demoras innecesarias.

El juez supervisor del Tribunal de Vivienda de la ciudad, Jack Stoller, explicó que la medida se concentrará en los casos en los que las agencias municipales ya hayan documentado situaciones de especial gravedad. Asimismo, señaló que los propietarios conservarán el derecho a presentar sus argumentos ante el tribunal.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración del alcalde Zohran Mamdani para aumentar la presión sobre los propietarios considerados negligentes. La ciudad ha incluido estas acciones dentro de su iniciativa Fix the City, que busca utilizar distintas herramientas de cumplimiento para abordar problemas de vivienda.

“Los neoyorquinos merecen un gobierno que aborde la crisis de vivienda con la urgencia que requiere”, afirmó Mamdani, quien sostuvo que los residentes no deberían esperar meses o años cuando un edificio representa un peligro, un ascensor permanece fuera de servicio o un propietario incumple su obligación de mantener una vivienda segura.

La vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, destacó que el cambio permitirá responder con mayor rapidez a las situaciones que representan un riesgo inmediato para los residentes.

La administración también señaló que está destinando $14.3 millones de dólares en el año fiscal 2027 y $40 millones de dólares anuales posteriormente para ampliar la asistencia legal para inquilinos.

El plan se suma a otras medidas anunciadas por la ciudad, entre ellas nuevas obligaciones para propietarios cuyos edificios permanezcan sin servicio de ascensor durante más de 14 días sin que se estén realizando reparaciones. En esos casos, deberán ofrecer alojamiento alternativo a determinados inquilinos, indicó el ayuntamiento.

También indicó que contempla una inversión de $22,000 millones de dólares durante cinco años en vivienda asequible como parte de su estrategia habitacional.

El contralor de Nueva York, Mark Levine, respaldó la aceleración de los procesos y afirmó que ayudaría a reducir los retrasos que pudo observar durante una visita al Tribunal de Vivienda.

Desde la Sociedad de Asistencia Legal, su abogada principal de Asuntos Civiles, Adriene Holder, también apoyó la medida y señaló que los residentes obligados a abandonar sus hogares por condiciones peligrosas no deberían esperar años para poder regresar.

Sigue leyendo:

• Tribunales de NYC actuarán más rápido en contra de los ‘landlords’ negligentes

• Vivir con monjas o ancianos: la alternativa ante las costosas rentas de Nueva York

• Nueva York acelera el retiro de andamios y propone diseños más abiertos para las aceras