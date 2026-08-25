Tribunales de NYC actuarán más rápido en contra de los ‘landlords’ negligentes

Los inquilinos de la ciudad de Nueva York que actualmente pueden esperar meses o incluso años para que el Tribunal de Vivienda atienda condiciones peligrosas en sus edificios, tendrán acceso a un procedimiento acelerado, mediante el cual los casos más críticos serán asignados a un juez el mismo día de su presentación y las partes deberán comparecer en un plazo máximo de cinco días.

El cambio, anunciado este martes por el alcalde Zohran Mamdani y establecido mediante una nueva directriz administrativa de la Corte Civil de la Ciudad, busca acelerar las intervenciones judiciales cuando una propiedad carezca de servicios esenciales, todos sus ascensores estén fuera de funcionamiento o una orden de desalojo haya obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares.

Hasta ahora, la prolongación de estos procesos puede mantener a los residentes desplazados después de un incendio u otro desastre, o forzarlos a permanecer en apartamentos sin calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua mientras esperan una decisión judicial.

La medida no significa necesariamente que los casos serán resueltos el mismo día. Sin embargo, garantiza su asignación inmediata a un juez y establece un calendario más corto para las notificaciones, comparecencias y trámites posteriores.

“Cuando un propietario ha descuidado su responsabilidad de proporcionar un hogar seguro, los inquilinos no deberían tener que esperar meses o años para obtener una solución”, declaró Mamdani.

¿Cuáles casos tendrán prioridad?

La orden administrativa se aplicará a los procedimientos de la Sección de Vivienda que presenten al menos una de las siguientes circunstancias: una orden de desalojo que afecte a una tercera parte o más de los apartamentos, o a todo el edificio.

De igual forma, una infracción pendiente de Clase C del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD), considerada de peligro inmediato, por falta de servicios esenciales que afecte al menos a una tercera parte de las unidades.

Asimismo, la interrupción completa del funcionamiento de los ascensores de un edificio o de una de sus secciones.

También recibirán tratamiento acelerado determinados procedimientos bajo el Artículo 7A. Este mecanismo permite que la Ciudad o los propios inquilinos soliciten al tribunal el nombramiento de un administrador externo para hacerse cargo de una propiedad gravemente deteriorada ante la negligencia persistente de su dueño.

En estos casos, el inmueble deberá tener pendiente una infracción Clase C del HPD o Clase 1 del Departamento de Edificios (DOB), las clasificaciones utilizadas para condiciones que representan un peligro inmediato.

Una vez presentada la demanda, el caso será asignado a un juez ese mismo día. Después de recibir la notificación, las partes tendrán un máximo de cinco días para presentarse ante el tribunal.

El Sistema Judicial Unificado también ampliará el número de jueces disponibles para atender los casos de la Sección de Vivienda y los procedimientos del Artículo 7A.

Presión para realizar reparaciones

Ante esta acción municipal, el juez supervisor del Tribunal de Vivienda, Jack Stoller, explicó que la prioridad recaerá sobre situaciones cuya gravedad haya sido documentada previamente por las agencias municipales.

“El nuevo procedimiento del Tribunal de Vivienda se centra en casos en los que las agencias municipales han documentado que un edificio tiene una orden de desalojo, carece de servicios esenciales o cuenta con ascensores totalmente inoperativos, y la situación es urgente”, señaló Stoller.

El funcionario judicial agregó que la modalidad busca ofrecer acceso oportuno a la justicia sin eliminar el derecho de los propietarios a presentar sus argumentos ante el tribunal.

Para el comisionado de DOB, Ahmed Tigani, la agilización de los procesos judiciales permitirá ejercer mayor presión sobre los caseros que incumplen deliberadamente su obligación de mantener las propiedades y realizar las reparaciones necesarias.

El Tribunal de Vivienda suele representar el último recurso para residentes desplazados por condiciones inseguras o que sufren interrupciones prolongadas del servicio de ascensores, indicó Tigani.

Al impartir justicia con mayor rapidez, protegeremos mejor a los inquilinos y perseguiremos con mayor eficacia los casos contra propietarios que actúan con negligencia deliberada” Dina Levy – Comisionada de HPD de NYC

Parte de una estrategia

El procedimiento será incorporado a “Fix the City”, una iniciativa de la administración Mamdani que coordina las inspecciones, acciones judiciales y demás herramientas municipales dirigidas contra propietarios con un historial persistente de negligencia.

La Ciudad también ha implementado disposiciones que obligan a los dueños a ofrecer alojamiento alternativo a los residentes de edificios que permanezcan más de 14 días sin ascensor cuando no se estén realizando las reparaciones correspondientes.

“Al impartir justicia con mayor rapidez, protegeremos mejor a los inquilinos y perseguiremos con mayor eficacia los casos contra propietarios que actúan con negligencia deliberada”, sostuvo la comisionada del HPD, Dina Levy.

La administración vincula este cambio con su estrategia Block by Block y con las recomendaciones del informe Rental Ripoff, enfocado en las condiciones de las viviendas de alquiler y en el cumplimiento de las responsabilidades legales de los propietarios.

Además, el presupuesto municipal contempla $14.3 millones para el año fiscal 2027 y $40 millones anuales posteriormente para ampliar la representación legal de los inquilinos.

El dato: