Vivir con monjas o ancianos: la alternativa ante las costosas rentas de Nueva York

Ante el fuerte encarecimiento de la vivienda en Nueva York, algunos jóvenes están recurriendo a opciones poco convencionales para reducir gastos: compartir casa con adultos mayores o incluso vivir temporalmente en conventos.

De acuerdo con CNN, la renta mediana solicitada en la ciudad alcanzó $4,200 mensuales en julio de 2026, un aumento de 30% frente a julio de 2019.

En Manhattan, el distrito más caro, la cifra llegó a $4,995.

Como comparación, la renta mediana nacional fue de $1,388 ese mismo mes, según Apartment List.

Compartir vivienda con adultos mayores

Una de las alternativas es el programa de la New York Foundation for Senior Citizens, que conecta a personas con habitaciones disponibles con quienes buscan alojamiento.

Para participar, al menos uno de los compañeros de vivienda debe tener 60 años o más.

Charles Jones III, de 25 años y originario de Boise, Idaho, recurrió al programa después de que terminara el alojamiento que recibía por una pasantía en Manhattan.

Fue emparejado con una mujer cerca de 50 años mayor que él, propietaria de una casa en Jamaica, Queens.

Jones paga $800 al mes y tiene para él el segundo piso de la vivienda.

Entre las reglas acordadas están limpiar después de usar los espacios, no recibir invitados durante la noche y no llevar muebles propios.

No tiene toque de queda y puede entrar y salir libremente, aunque debe ayudar a quitar la nieve de la entrada durante el invierno.

“Nos llevamos bien”, dijo sobre su primer encuentro con la propietaria. “Me recordó a mi abuela”.

Según datos de la fundación citados por CNN, el pago mensual promedio de estos acuerdos es de $1,108.

El interés entre jóvenes también va en aumento: las coincidencias que incluían a una persona de 30 años o menos representaron 16.1% en el año fiscal 2023-2024, 18% en 2024-2025 y 20.4% en el periodo que terminó en junio de 2026.

Rentas elevadas impulsan acuerdos poco comunes

William Swanson, de 22 años, también terminó viviendo con una mujer mayor cuando necesitaba alojamiento temporal. Las opciones cercanas a su trabajo costaban al menos $2,500 al mes.

Finalmente encontró una habitación en Midtown East por $1,900 al mes en casa de Aleyda, una mujer de 70 años que habla principalmente español.

“Era caro, pero la otra opción era básicamente vivir en un lugar donde no necesariamente me sintiera seguro, no estuviera limpio o quedara muy lejos”, explicó. “Preferiría vivir con una mujer mayor encantadora y amable”.

Su experiencia se volvió viral después de publicar en TikTok mensajes en los que Aleyda le ofrecía comida. Uno de los videos superó 3 millones de vistas.

También hay jóvenes que viven en conventos

Katie Rettig, de 32 años, eligió otra estrategia. Primero vivió en el convento Sacred Heart, en Chelsea, por $1,500 mensuales.

Las monjas preparaban la cena cada noche y a menudo dejaban comida para que los residentes la llevaran al trabajo. Había toque de queda a las 10 p.m. y no se permitían hombres.

Después se mudó a Saint Mary’s Residence, en Upper East Side, donde pagó $1,100 al mes y permaneció casi un año.

“Me encantó vivir con las monjas; al final del día son mujeres increíbles. Creo que vivir con personas que llevan una vida diferente a la tuya no puede traer más que beneficios”, declaró.

La presión de los alquileres explica parte de este fenómeno. La mayoría de los neoyorquinos son considerados ‘sobrecargados por la renta’, es decir, destinan más de 30% de sus ingresos brutos a renta y servicios.

En Manhattan, un hogar necesitaría ganar aproximadamente $199,800 al año para mantenerse por debajo de ese nivel con los alquileres medianos de julio de 2026.

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