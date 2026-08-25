Pronóstico del tiempo en Nueva York para este martes 25 de agosto

¿Qué ropa usar para salir este martes en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 20% durante el día y del 5% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 11% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:16 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:40 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 25% por la tarde y 4% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.