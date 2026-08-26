Agenda comunitaria NYC: entrega de mochilas en la biblioteca, paneles sobre el 9/11 y mucho más

La Biblioteca Pública de Queens (QPL) está realizando una serie de eventos para el Regreso a la Escuela con entrega de mochilas gratis en algunas sucursales. Los niños deben estar presentes y acompañados por un adulto para recibir una mochila.

•Jueves, 27 de agosto, a las 12:30 p.m. en Corona, 38-23 104 Street

•Viernes, 28 de agosto, a las 2 p.m., en Corona, 38-23 Calle 104

En la Biblioteca de South Jamaica

Prepárense para una tarde de diversión, risas y emoción por el regreso a clases el sábado 29 de agosto, de 12 a 3 p.m., en la Biblioteca South Jamaica (108-41 Guy R. Brewer Boulevard) donde se realizará una celebración especial de regreso a clases para niños y familias. El evento contará con pintacaritas, una cabina de fotos, un DJ en vivo y un emocionante espectáculo de magia para entretener a todos. Las familias pueden reunirse, disfrutar de las festividades, tomar fotos, celebrar el inicio del nuevo año escolar y recoger una mochila gratis.

En la Biblioteca de Flushing

El 29 de agosto, de 1 a 4:15 p.m., en la Biblioteca de Flushing (41-17 Main Street), junto al Dr. Michael Dantona se darán a conocer los programas y recursos escolares disponibles para estudiantes y familias. Además habrá magia en vivo con Urban Stages y reparto de mochilas escolares.

En la Biblioteca de Elmhurst

A partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 p.m. del sábado 1 de septiembre habrá un espectáculo de magia con Omar Olusion, así como una celebración con pintacaras, figuras con globos, música y baile con DJ Omar, y retratos en vivo realizados por un artista del Salón de Arte Juvenil. La biblioteca queda en el 86-07 Broadway.

Por último, el jueves 3 de septiembre en la Biblioteca de Jackson Heights, 35-51 Calle 81, se realizará la última entrega de mochilas escolares.

Pueden obtener mayor información sobre los eventos de regreso a la escuela en https://queenslibrary.org/.

Paneles sobre el 9/11

El miércoles 9 de septiembre, de 6 a 8 p.m., el Instituto de Política Global de Columbia SIPA presenta dos paneles sobre ‘Los atentados del 9/11 25 años después: Lecciones aprendidas, lecciones olvidadas’ -que analizarán el legado de uno de los eventos más trascendentales del siglo XXI-. El evento será en el Edificio de Asuntos Internacionales (420 W 118th St., Sala 1501). El Panel 1 incluye a la ex Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, Michael Chertoff, Jane Harman y Matthew C. Waxman, moderado por Victoria Nuland. El Panel 2 incluye a Hillary Rodham Clinton, Mary Fetchet, Joseph Pfeifer y Kathryn Wylde, moderado por Ester R. Fuchs. Para más información e inscripciones, visite https://igp.sipa.columbia.edu/upcoming-events/911-attacks-25-years-later-lessons-learned-lessons-forgotten.

Charlas gratuitas en español sobre compra de casa

Harlem Congregations for Community Improvement, Inc. invita a sus clases gratuitas virtuales en español sobre cómo llegar a ser dueño de casa. Entre los temas a tratar se encuentran: El proceso de compra de casa, crédito, programas de ayuda comprando su casa, lograr una hipoteca, aspectos legales de compra de vivienda, seguros y más. Los interesados en el curso, pueden inscribirse en: https://hcci.wufoo.com/forms/s1fn1p1n0w7663n/. Para más informes, puede llamar a Willy Ramos al (212) 281 4887 ext. 206 o escribirle a wramos@hcci.org.

Cuándo: 8, 10, 15 y 17 de septiembre

8, 10, 15 y 17 de septiembre Hora: 7 a 9 p.m.

Jornada otoñal

El jueves 10 de septiembre, de 3 p.m. a 7 p.m., en Marlene Meyerson JCC Manhattan (Amsterdam Ave., 334, en la calle 76), se realizará la Fall Discovery Fair (Feria de Descubrimiento de Otoño), una jornada de puertas abiertas donde el JCC ofrece demostraciones cada hora, miniclases y experiencias prácticas sobre acondicionamiento físico, además de oportunidades para conocer a los instructores, recorrer las instalaciones y disfrutar de refrigerios. Durante el mes de agosto, ofrecen promociones especiales en entrenamiento personal, masajes y membresías. Inscríbase sin cuota de inicio para las categorías de baloncesto, club de salud, solo piscina y miembro comunitario. Más información en https://www.mmjccm.org/event/fall-discovery-fair.

Almuerzo para adultos mayores

La asambleísta Rodneyse Bichotte Hermelyn en asociación la Salem Missionary Baptist Church realizará su “Almuerzo anual para personas mayores”, un día lleno de diversión con bingo, comida y refrigerios gratuitos, además de un discurso informativo y una sesión de preguntas y respuestas con la asambleísta, quien brindará recursos e información sobre los problemas que enfrentan las comunidades de adultos mayores en el Distrito 42. Los interesados deben registrarse en https://tinyurl.com/4fftzzyv. El evento será el martes, 15 de septiembre, de 11 a.m. a 3 p.m. en el Salón de banquetes de la Iglesia Bautista Misionera Salem, 305 East 21st Street, Brooklyn, (entre Regent Place y Albemarle Road).

Feria de servicios para adultos mayores

La oficina del asambleísta Robert C. Carroll organiza una feria para adultos mayores el día el 24 de septiembre. El abogado especializado en derecho de la tercera edad, Tom Marasco, ofrecerá una presentación sobre planificación de Medicaid; Johanna Miller, de New York Connects, explicará los programas que la Ciudad de Nueva York ofrece a los adultos mayores; y asistirán representantes de la Asociación de Alzheimer. Llame a la oficina del asambleísta Carroll (718) 788-7221) para obtener más información.

Clases de ciudadanía

La Dominico-American Society of Queens ofrece un curso de ciudadanía con el profesor y experto en el tema Moises Pereyra. Las clases son los sábados a las 10 a.m. Se aconseja llamar con anticipación para hacer reservaciones y obtener una lista de documentos necesarios. Para más información contactar a Sara Castillo. La Dominico-American Society of Queens está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. Tel. (718) 457-5395. info@dominicoamerican.org, http://www.dominicoamerican.org/.

Servicios legales de inmigración

Queens Community House ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para residentes de Corona y Elmhurst. Los servicios incluyen consultas, peticiones familiares, ajuste de estatus, autorización de trabajo, solicitudes de ciudadanía estadounidense, tarjetas de residencia, renovaciones de DACA y peticiones para eliminar condiciones de residencia. Para hacer una cita, llame al 718-592-5757 ext. 245.

Programa de tutoría

El programa Star Tutoring de Goddard Riverside está aceptando solicitudes de personas mayores de 15 años interesadas en ayudar a un estudiante a mejorar académicamente y fomentar sus intereses. Los estudiantes y tutores se reúnen una vez a la semana durante dos horas a lo largo del año escolar 2026-27, con opciones tanto presenciales como remotas. Los tutores reciben una orientación y tienen acceso a materiales didácticos para una amplia variedad de materias y niveles escolares. Inscríbase a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcApLL0Z_ZhmdbqqeStZgJVNG2xz1geni8F6Q9fVRlK7-yJQ/closedform?pli=1 y obtenga más información sobre el programa en https://goddard.org/programs/children-and-youth/starlearningcenter/.

Evento en Hunter College

El sábado 19 de septiembre, de 9 a.m. a 5 p.m., en Hunter College se realizará ‘CityCamp NYC’, donde vecinos, funcionarios públicos, líderes cívicos, tecnólogos y activistas se reúnen para u un evento participativo abierto, con el fin de explorar la intersección entre la democracia, la sociedad civil y las operaciones gubernamentales. Las entradas están disponibles en https://ti.to/betanyc/citycamp-nyc-2026.