El fiscal Rob Bonta exige a Paramount “actuar con sinceridad y buena fe”

Este martes 25 de agosto, el fiscal general de California, Rob Bonta, habló sobre cuáles son sus condiciones para sentarse a conversar con ejecutivos de Paramount y llegar a un acuerdo sobre su fusión con Warner Bros. Discovery.

Estas nuevas declaraciones las ha hecho un día después de la supuesta reunión que tenían programada para el lunes 24 de agosto. En esta aparición también sirvió para que anunciara que finalmente esa reunión no sucedió.

El anuncio sobre la reunión del lunes se dio durante el fin de semana, pero según informa “Variety”, Bonta decidió cancelarla el domingo en la noche y su razón fue la filtración de noticias engañosas. Hay que recordar que Paramount busca resolver el caso antimonopolio en 12 estados que le ha impedido adquirir Warner Bros. Discovery.

Durante una conferencia de prensa que estaba centrada en otros temas de California, Bonta aprovechó para apuntar: “Si están dispuestos a aclarar las cosas, poner fin a sus filtraciones y actuar con sinceridad y buena fe, estaremos encantados de reunirnos. Pero deben solucionar los problemas y las filtraciones que tienen en su equipo”.

De llegar a las conversaciones, Bonta también tiene condiciones que Paramount deberá acatar, pues explica que se buscan “soluciones estructurales sólidas”. Hay que recordar que la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery es un negocio valorado en $111,000 millones de dólares.

En la conferencia de prensa, cuando se le preguntó sobre el tema, también dijo: Nosotros no jugamos. ¿Quieren tener una conversación adulta, legítima y seria sobre un posible acuerdo? No hay problema. ¿Quieren jugar? Tenemos cosas mejores que hacer”.

Tras estas declaraciones, un portavoz de Paramount respondió: “Mantenemos la esperanza y estamos dispuestos a continuar las conversaciones de buena fe para resolver la demanda de los fiscales generales, incluyendo medidas estructurales que nos permitan seguir adelante con nuestra transacción”.

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