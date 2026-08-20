Dueños de la sala de cine celebran las ganancias del verano de 2026

El pasado 29 de julio se estrenó a nivel mundial “Spider-Man: Brand New Day” y desde su primer fin de semana ha marcado un récord por su recaudación en taquilla; incluso muchos aseguran que podría convertirse en la primera película en recaudar $1,000 millones de dólares en Estados Unidos.

El éxito de esta película ha alegrado a los dueños de salas de cine e incluso han llegado a comparar el verano de este año con los mejores tiempos de antes de la pandemia.

En una reciente conversación que Bob Bagby, director ejecutivo de B&B Theatres, tuvo con “Variety”. En la entrevista habló sobre cómo se preparó la cadena de cine estadounidense para el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland.

“Llamábamos a los gerentes para que añadieran más funciones y consiguieran que los empleados se quedaran. Seguíamos agotando las entradas. Nadie tuvo el domingo libre. Fue duro para el equipo, pero estaban contentos de ver al público”, contó Bagby.

El pasado fin de semana, durante su tercera semana en cartelera, la película superó los $2,000 millones de dólares en taquilla mundial. De esa cifra, $785 millones de dólares han sido recaudados en Estados Unidos.

Aunque esperaban que el estreno de esta película tuviera buenos números, nunca esperaron que igualara o superara el éxito de “Avengers: Endgame” en el 2019.

“Pasé mucho tiempo en el cine para disfrutarlo al máximo. Es la primera vez que vemos este nivel de asistencia desde ‘Avengers: Endgame’. Siempre esperé que volviera a suceder. Pero ha pasado mucho tiempo”, dijo Bagby.

Además de “Spider-Man: Brand New Day”, durante este verano la industria ha tenido otros éxitos de taquilla, entre ellas “The Odyssey”, la cual se ha convertido en la película más taquillera de Christopher Nolan.

Sobre el verano 2026, l exhibidor Greg Heckmann, director de marketing de Maya Cinemas, declaró: “Por fin parece que hemos vuelto a 2019”.

Al hacer una evaluación de lo que va del año, apunta: “Haber tenido como antesala a ‘Spider-Man’ a ‘The Odyssey’, ‘Toy Story 5’, ‘Michael’, ‘Project Hail Mary’ y ‘The Super Mario Galaxy Movie’ ha sido una marcha de películas que han recaudado miles de millones de dólares”.

Anne Hathaway ha sido uno de los rostros populares durante todo el año. Crédito: Jordan Strauss | AP

Estrellas de Hollywood también han hecho sus propios análisis sobre cómo se ha desarrollado la industria durante este año. Por ejemplo, en la alfombra roja del estreno “Oak Street”, su protagonista Anne Hathaway declaró a “Variety”: “No paro de oír a la gente decir que el cine ha vuelto. Para mí, nunca se fue. Simplemente me preguntaba dónde estaba todo el mundo. He conocido a gente que fue a proyecciones de ‘The Odyssey’ a las 3 de la madrugada en IMAX. Es impresionante. Es una maravilla”.

Sigue leyendo:

• ¿Quién es David Ellison?, uno de los nombres más polémicos de la industria del cine

• Aseguran que el retraso en la fusión entre Paramount y Warner Bros. afecta proyectos de ambos conglomerados

• Estrellas piden al Reino Unido bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros.