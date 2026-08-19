Cadenas de cine estadounidense respaldan la fusión entre Paramount y Warner Bros.

A inicios de mes, se anunció que Paramount deberá esperar a marzo del año que viene para concretar la compra de Warner Bros. Discovery. Este retraso afecta gravemente al CEO de Paramount, David Ellison, al mismo tiempo que a los proyectos futuros y a los trabajadores de ambos conglomerados.

El juicio que enfrentará Paramount es contra 12 fiscales estatales de Estados Unidos que demandaron esta fusión por incumplimiento de la ley antimonopolio del país. Poco después de los fiscales, el Sindicato de Guionistas alegó la misma razón para poder impedir la compra.

Mientras que el sindicato, los fiscales de 12 estados y muchos otros artistas de Hollywood expresan su desacuerdo con el negocio de $111,000 millones de dólares, las tres principales cadenas de cine de Estados Unidos han dado su apoyo a Paramount y a su director general, David Ellison.

Según ha informado “Variety”, Cinemark se unió esta semana a AMC Theatres y Regal alegando que “El éxito duradero de nuestra industria requiere un ecosistema cinematográfico saludable, respaldado por estudios y exhibidores financieramente sólidos que puedan crear, distribuir y exhibir eficazmente películas de alta calidad para los consumidores de todo el mundo”.

En el mismo comunicado difundido por Cinemark también apuntan: “Nos unimos a quienes recientemente han pedido una resolución rápida de la fusión propuesta entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, ya que la incertidumbre prolongada corre el riesgo de desviar tiempo y recursos que deberían destinarse a alcanzar estas prioridades”.

Hay que recordar que el riesgo que corre esta fusión está relacionado con los meses que faltan para el juicio de marzo de 2027. Incluso, Ellison ha estado intentando llegar a un acuerdo previo al juicio y amenazó al fiscal de California con llevarse su empresa de Los Ángeles si no accede a dicho acuerdo.

También “Variety” menciona que el apoyo que está recibiendo Ellison por parte de las cadenas de cine más importantes del país está relacionado con la promesa de estrenar al menos 30 películas al año y mantenerlas en cartelera durante un mínimo de 45 días.

Por otro lado, tras el comunicado de Cinemark se compartió una respuesta firmada por Cinema United, la cual es la principal asociación comercial global de propietarios de salas de cine y la más grande del mundo.

En su respuesta, Cinema United pide a los fiscales y a Paramount llegar a un acuerdo lo más rápido posible para así proteger la industria cinematográfica. Esta asociación también ha expresado en el pasado su preocupación por esta fusión, pues consideran que disminuirá el número de estrenos de películas al año y eso llevará al cierre de salas de cine.

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