Muere el actor Tim Curry a los 80 años

Este miércoles 26 de agosto se ha confirmado la muerte del actor, comediante y cantante Tim Curry. Según información compartida por su agente, Marcia Hurwitz, Curry murió en paz en su casa en Toluca Lake, California.

Por ahora, no se ha compartido información sobre la causa de la muerte de Curry, quien tenía 80 años, pero sí se ha recordado en medios de comunicación que en el 2012 sufrió un derrame cerebral que le causó parálisis parcial y problemas en el habla, y desde entonces necesitó usar silla de ruedas.

En su papel de comediante, Curry siempre hizo comentarios graciosos sobre su estado tras el derrame cerebral. Incluso, el año pasado participó en uno de los eventos que se hizo como celebración del 50 aniversario de “The Rocky Horror Picture Show”, donde compartió con otros de los integrantes del elenco.

La parodia musical que lo consagró