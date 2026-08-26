Al menos tres estadounidenses están desaparecidos tras las fuertes inundaciones en Nepal

Tres estadounidenses se encuentran desaparecidos tras las fuertes inundaciones en Nepal, las cuales dejan un saldo preliminar de 384 personas no localizadas en el distrito de Rasuwa, zona del norte fronteriza con el Tíbet, y que iniciaron a cerca de las 8:30 a.m. del miércoles, hora local.

La Junta de Turismo de Nepal detalló en la red social X que entre los desaparecidos figuran 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes. Además de los estadounidenses, la información incluye a turistas procedentes de India, Malasia, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos y Australia.

Bhotekoshi Flash Flood

SITUATION UPDATE -2

Date: August 26, 2026



Preliminary Details of Missing Tourists pic.twitter.com/gxWJfVfKuX — Nepal Tourism Board (@nepaltourismb) August 26, 2026

Los tres viajeros estadounidenses contrataron los servicios de Fishtail Tours and Travel. La empresa confirmó a ABC News que ellos formaban parte del grupo de clientes no localizados, e indicó que continúan las labores para ubicarlos y rescatarlos, sin precisar aún información sobre su paradero o estado de salud.

Coordinación de rescate y postura diplomática

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal afirmó que las autoridades locales y policiales están trabajando para verificar el paradero, y el estado de seguridad de los turistas y viajeros que se encontraban en las zonas afectadas o que transitaban por ellas.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Katmandú publicó en X su posición tras la emergencia. La sede diplomática manifestó su “profunda tristeza por la trágica pérdida de vidas y la devastación causada por las inundaciones”.

“Estamos siguiendo de cerca la situación y mantenemos un contacto estrecho con las autoridades nepalíes». La embajada pidió evitar los puntos de riesgo y confirmó que labora «para localizar a los ciudadanos estadounidenses que pudieran haber resultado afectados”, agregó el consulado.

Entretanto, el Ejército de Nepal comunicó en X que ejecuta rescates por vía aérea e instó a los ciudadanos a permanecer en lugares seguros. Por su parte, la agencia estatal china Xinhua reportó víctimas en el paso fronterizo de Gyirong, donde el presidente Xi Jinping ordenó iniciar labores de búsqueda.

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