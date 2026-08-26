Senadores demócratas exigen a Netanyahu detener asentamientos violentos en Cirsjordania

A excepción del senador de Pensilvania, John Fetterman, 45 senadores demócratas exigen al presidente Donald Trump presionar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detener los asentamientos violentos de israelitas en Cisjordania, con un énfasis en la protección de estadounidenses de orige palestino.

“[Los senadores] instaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a tomar medidas inmediatas para reducir la violencia en Cisjordania y prevenir nuevos incidentes, ante el significativo aumento del acoso, las amenazas y los actos de violencia registrados en las últimas semanas”, indicaron los senadores en un comunicado.

Los demócratas quieren que Netanyahu complete las investigaciones sobre “la muerte de nueve ciudadanos estadounidenses a manos de colonos o de seguridad en Cisjordania en los últimos años”.

La carta es liderada por los senadores Adam Schiff (California), el líder Chuck Schumer (Nueva York) y Cory Booker (Nueva Jersey), quienes rechazan cualquier intento de Israel de anexarse Cisjordania, además de defender “la viabilidad de una solución de dos Estados y el éxito de los Acuerdos de Abraham”.

“Dado que su plan para Gaza no aborda la cuestión de Cisjordania, es imperativo que su Administración refuerce sus comentarios y enfatice su oposición a la anexión”, dice la carta al presidente Trump.

Los senadores recordaron el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023, además de celebrar la liberación de los rehenes tomados por Hamás, pero pidieron permitir el aumento considerable de la ayuda humanitaria en Gaza.

“En este momento, es esencial que Estados Unidos rechace las medidas que socavan la viabilidad de una solución negociada al conflicto israelí-palestino”, dijeron los senadores.