Liberan a agente de ICE acusado de disparar a un inmigrante en Minneapolis

El agente de ICE Christian Castro, acusado en Minnesota de disparar contra un inmigrante venezolano y de mentir posteriormente sobre lo ocurrido, recuperó este jueves su libertad en Texas después de que un juez federal rechazara ordenar su extradición al estado donde enfrenta cargos.

Castro estaba detenido desde mayo por cargos de agresión y denuncia falsa de un delito relacionados con el operativo migratorio del 14 de enero en el que resultó herido Julio Sosa Celis, un venezolano de 24 años.

La decisión judicial llegó después de que Minnesota demandara al estado de Texas y a su gobernador, el republicano Greg Abbott, para intentar forzar la entrega del agente antes de que venciera el plazo para mantenerlo bajo custodia.

Según informó The New York Times, el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Cameron, Manuel Treviño, confirmó que Castro fue puesto en libertad durante la mañana.

Rechaza obligar a Texas a entregar al agente

Las autoridades de Minnesota habían solicitado la extradición de Castro desde su arresto. El trámite debía resolverse en un plazo de 90 días y, de no concretarse, el detenido podía recuperar su libertad.

Ante la falta de respuesta del Gobierno de Texas, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la semana pasada una demanda contra Abbott y el estado. Ellison expresó su preocupación por la posibilidad de que Castro fuera liberado y huyera a México.

Sin embargo, el juez federal concluyó que Minnesota no demostró que Abbott hubiera actuado de forma indebida al retrasar la tramitación de la solicitud de extradición.

La decisión abrió el camino para la liberación del agente, quien había sido localizado y arrestado en Texas después de que las autoridades de Minnesota presentaran los cargos.

Operación “Metro Surge”

El caso se remonta al 14 de enero, durante la operación migratoria denominada “Metro Surge”, en la que el Gobierno de Donald Trump desplegó a cientos de agentes migratorios en Minneapolis.

Según los cargos presentados en Minnesota, Castro disparó contra Sosa Celis y posteriormente mintió sobre las circunstancias del incidente.

El venezolano fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes de ICE durante esa operación, que generó fuertes enfrentamientos entre los agentes migratorios y sectores de la población civil.

Las otras dos víctimas fueron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.