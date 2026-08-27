Pablo Lyle saldrá de prisión este 29 de diciembre

Esta semana, se ha informado que la condena del actor Pablo Lyle fue reducida y que su salida de la cárcel ahora está programada para el 29 de diciembre de este año. Hay que recordar que Lyle ya cumplió tres años de condena.

La información sobre su salida de prisión fue compartida por la reportera Tanya Charry en el programa de televisión “El Gordo y la Flaca”. Charry explicó: “Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019″.

En el programa también se explicó que se le dio esta nueva fecha de excarcelación “por tiempo cumplido cuando estaba el proceso andando y su buena conducta”. Originalmente, su salida de prisión estaba prevista para septiembre del 2027.

¿Cuál es la sentencia que cumple Pablo Lyle?

El 3 de febrero de 2023, la jueza Marisa Tinkler Mendez dictó su sentencia formal en el caso de Pablo Lyle. Su decisión fue que el actor cumpliera con cinco años de prisión, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario y asistencia a cursos para el manejo de la ira.

Hay que recordar que, previo a la sentencia, Lyle ya había cumplido con arresto domiciliario desde el 2019 hasta el 2022, año en que fue declarado culpable de “homicidio involuntario” por un jurado en Miami e ingresó de inmediato a prisión de forma preventiva en el Centro Correccional de El Doral.

Pablo Lyle cumple su condena en Miami, Estados Unidos. Crédito: Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

El mexicano Pablo Lyle está actualmente cumpliendo una condena por homicidio involuntario. El suceso ocurrió el 31 de marzo de 2019, cuando viajaba por autopista al aeropuerto de Miami con su familia.

El vehículo en el que viajaba tuvo un percance de tráfico con el auto de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años de origen cubano. Este percance generó una discusión entre ambos que llevó al actor a bajarse de su vehículo y darle un puñetazo en el rostro a Hernández, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza.

Hernández fue llevado de emergencias al hospital y falleció días después a causa de un traumatismo craneoencefálico grave. Ese mismo día, Lyle fue detenido y, al pagar una fianza, le concedieron arresto domiciliario.

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