Festival de comida y vino de Nueva York NYCWFF: 4 días de alta cocina, cócteles y estrellas culinarias

Más de 300 aclamados chefs, cerca de 50 eventos, personalidades culinarias, enólogos, cocteleros, creadores y artistas son parte de la propuesta que trae el Food Network New York City Wine & Food Festival en su 19.ª edición, que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2026.

El festival es presentado por Invesco QQQ (NYCWFF) y promete transformar Manhattan en un escaparate de la gastronomía, el vino, la cultura y la creatividad que hacen de Nueva York un referente mundial.

¿Dónde se celebrará la gran fiesta gastronómica?

El Invesco QQQ Festival Campus estará ubicado en Seaport, el emblemático barrio costero de la ciudad de Nueva York. Este año cuenta con una nueva incorporación: The Rooftop at Pier 17, un espacio al aire libre con espectaculares vistas al puerto de Nueva York.

Lee Brian Schrager, fundador del festival, director de comunicaciones y vicepresidente sénior de Responsabilidad Social Corporativa de Southern Glazer’s Wine & Spirits, destaca que cada año el NYCWFF ofrece la oportunidad de celebrar “a los increíbles chefs, restaurantes, socios de bebidas y talentos culinarios que hacen de Nueva York una de las mejores ciudades del mundo”.

Para los organizadores, el regreso a Seaport por decimonovena vez es motivo de celebración: “nos entusiasma seguir aprovechando el impulso de nuestra nueva sede y, al mismo tiempo, ampliar la experiencia del festival con la incorporación de The Rooftop en el Muelle 17”.

Una propuesta que refleja el verdadero espíritu neoyorquino

La ciudad de Nueva York se ha consolidado como uno de los centros gastronómicos más importantes del mundo, por lo que el NYCWFF presenta una propuesta que refleja la creatividad, la diversidad, la energía y el sentido de comunidad de la Gran Manzana.

En esta nueva edición, el festival mantiene su compromiso de generar un impacto significativo en la industria gastronómica y hotelera. Los ingresos netos del festival se destinarán a apoyar a la Fundación Event Zero y su misión de promover la sostenibilidad, así como a la Fundación James Beard y su labor para guiar a los chefs y a la comunidad culinaria en general hacia un nuevo estándar de excelencia.

Producido exclusivamente por a21, la agencia oficial y socio de producción exclusivo del festival, el NYCWFF continúa reuniendo a las personas, socios y organizaciones que hacen posible esta celebración anual.

Brett Friedman, fundador y director ejecutivo de a21, expresó: “Como la mejor ciudad del mundo en gastronomía y hostelería, a21 se enorgullece de producir el NYCWFF, que es un símbolo de los cinco distritos a los que sirve nuestro festival”.

Los favoritos del público regresan al NYCWFF

Los eventos más icónicos del festival están de vuelta en el Muelle 17 y otros puntos emblemáticos para marcar el ritmo del fin de semana:

Blue Moon Burger Bash (Jueves 15 de octubre | The Rooftop at Pier 17)

El duelo culinario de hamburguesas más famoso, presentado por Pat LaFrieda Meats, vuelve con Rachael Ray y Bert Kreischer como anfitriones. Los mejores chefs competirán por los premios del Jurado y del Público.

Steak & Whiskey (Viernes 16 de octubre | Muelle 17)

Los hermanos Bryan y Michael Voltaggio traen de nuevo su energía competitiva con una noche dedicada a cortes de carne de primera calidad, whiskies selectos y vistas espectaculares al paseo marítimo.

Oyster Bash (Sábado 17 de octubre | Gitano NYC)

Presentado por Modelo y conducido por el chef Andrew Zimmern, este encuentro rinde tributo a los mejores ostiones y sabores del mar.

Tacos & Tequila (Sábado 17 de octubre | Gitano NYC)

El chef Aarón Sánchez lidera esta fiesta llena de sabor, maridando tacos gourmet y tequilas premium.

Gran Degustación con Demostraciones Culinarias (Invesco QQQ Festival Campus en Seaport)

El evento insignia del festival, ideal para disfrutar de catas directas, muestras culinarias y clases magistrales en vivo con grandes chefs.

The Cookout (Domingo 18 de octubre)

El gran cierre presentado por Mike’s Amazing y conducido por JJ Johnson y Angela Yee. Una celebración de la gastronomía y cultura afroamericana con una actuación especial de Method Man y la presencia de la estrella EGOT Whoopi Goldberg.

FoodieCon® (Domingo 18 de octubre | Storied)

El punto de encuentro para los amantes del contenido digital. Reúne a creadores de contenido gastronómico como Olivia Tiedemann, Stefan Johnson y Bobby Pombo en un día repleto de paneles, degustaciones y conversaciones sobre las nuevas tendencias culinarias.

¿Qué hacer en el festival de comida y vino de Nueva York 2026?

Jueves, 15 de octubre

18:00 hrs | Cena por Nadav Greenberg (Experiencia gastronómica en Or’esh – Solo para miembros)

19:00 hrs | Un viaje culinario por Perú (Experiencia gastronómica presentada por Crystal y Nobu Matsuhisa)

19:00 hrs | Cena por Angie Mar y Charlie Palmer (Degustación a pie)

19:15 hrs | Fiesta de hamburguesas Blue Moon (Serie Rooftop de Norwegian Cruise Line, conducida por Rachael Ray y Bert Kreischer, presentada por Pat LaFrieda Meats)

Viernes, 16 de octubre

18:00 hrs | Cena por Tyler Florence (Experiencia gastronómica)

19:00 hrs | Rincón del chef (Experiencia gastronómica presentada por Stephanie Izard)

19:00 hrs | Cena por Alain Ducasse y amigos (Experiencia gastronómica con Max Boonthanakit, Igor Almeida Cabral y Lucile Plaza)

19:00 hrs | Cena por Ayesha Nurdjaja, Al Nurdjaja, JoAnn Nurdjaja y Lei Jiang (Experiencia gastronómica, Serie Invesco)

19:00 hrs | Cena por Byron Puck y Cedric Vongerichten (Experiencia gastronómica)

19:15 hrs | Filete y whisky (Serie Rooftop de Norwegian Cruise Line, presentada por Bryan y Michael Voltaggio)

20:00 hrs | Lo mejor de lo mejor (Degustación a pie, Homenaje a los premios James Beard, presentado por Jonathan Waxman y Keith Hernandez)

20:00 hrs | Sabores de Bollywood (Degustación a pie, presentada por Maneet Chauhan y Vijay Kumar)

Sábado, 17 de octubre

11:00 hrs | Fiesta de las ostras (Degustación a pie, conducida por Andrew Zimmern y presentada por Modelo)

12:00 hrs | Rincón del chef (Experiencia gastronómica con Olivia Tiedemann @oliviated)

12:00 hrs | Gran Degustación y Demostraciones Culinarias (Lotería de Nueva York / Bosch, conducido por Marcus Samuelsson y Andrew Rea de @BingingwithBabish)

18:00 hrs | Cena por Flynn McGarry (Experiencia gastronómica – Solo para miembros)

19:00 hrs | Cena por Jonathon Sawyer y Gautier Coiffard (Experiencia gastronómica)

19:15 hrs | Nueva York de noche (Degustación a pie, Serie Rooftop de Norwegian Cruise Line, por Kwame Onwuachi y música de D-Nice)

20:00 hrs | Tacos y Tequila (Degustación a pie, presentada por LALO Tequila y Aarón Sánchez)

20:00 hrs | Sabor de Italia (Degustación a pie, presentada por Campari y Alex Guarnaschelli)

Domingo, 18 de octubre

10:00 hrs | Noticias de la mañana (Degustación a pie, Serie Rooftop de Norwegian Cruise Line, por mgk de 27 Club Coffee)

12:00 hrs | Brunch por Marcus Samuelsson e India Doris (Experiencia gastronómica, Serie Invesco)

12:00 hrs | Brunch con pollo frito y champán (Experiencia gastronómica organizada por COQODAQ – Solo para miembros)

12:00 hrs | Gran Degustación y Demostraciones Culinarias (Lotería de Nueva York / Bosch, conducido por Ayesha Nurdjaja y Michael Symon)

14:00 hrs | Rincón del chef: Cena dominical (Experiencia gastronómica organizada por Nonna Gracie)

18:15 hrs | La barbacoa (Serie Rooftop de Norwegian Cruise Line, presentada por JJ Johnson, Angela Yee, Whoopi Goldberg y música de Method Man)

19:30 hrs | La experiencia de Method Man en el Cookout (Entretenimiento en vivo, conducido por JJ Johnson, Angela Yee y Whoopi Goldberg)

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