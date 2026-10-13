En qué consiste el método anticonceptivo “la retirada”: el 62% lo aplica, según una encuesta

Conocido como “la retirada” o “marcha atrás”, este método anticonceptivo forma parte de las prácticas de muchas parejas que buscan evitar un embarazo sin recurrir a dispositivos ni instrumentos. Aunque su funcionamiento parece sencillo, depende de la capacidad (del hombre) de reconocer el momento previo a la eyaculación, algo que no siempre ocurre como se espera.

Una microencuesta citada por la revista Men’s Health, basada en un estudio publicado en agosto de 2025, señala que el 62% de las personas sexualmente activas participantes había utilizado este recurso como método anticonceptivo principal en algún momento de su vida.

Aunque no exige comprar preservativos, adquirir medicamentos ni utilizar dispositivos, los organismos especializados advierten que “la retirada” es menos fiable que otras alternativas anticonceptivas. En este sentido, conviene conocer cómo se aplica, por qué puede fallar y qué opciones existen.

Lee también: Qué es más importante en el “tamaño”, según las mujeres: largo o grosor

¿En qué consiste el método de la retirada?

Los expertos en salud sexual suelen definirlo como “coito interrumpido”. Su objetivo es impedir que los espermatozoides lleguen al aparato reproductor femenino y puedan fecundar un óvulo. En la práctica, simplemente consiste en extraer el “miembro” antes de que ocurra la “explosión”.

Su principal limitación es que depende de la coordinación y el autocontrol en cada encuentro. La excitación, el consumo de alcohol u otras sustancias y la dificultad para identificar el momento exacto de la eyaculación pueden hacer que la retirada ocurra demasiado tarde.

¿Qué tan efectivo es para prevenir un embarazo?

La diferencia entre el uso perfecto y el uso habitual permite entender mejor sus limitaciones. Según Planned Parenthood, aproximadamente 22 de cada 100 personas que dependen de la retirada durante un año quedan embarazadas con el uso típico. Esto equivale a una eficacia cercana al 78% en condiciones de uso habitual.

Pero la cifra no significa que exista un 22% de probabilidad de embarazo en cada encuentro. Se refiere a embarazos acumulados durante un año entre quienes utilizan este método, teniendo en cuenta que pueden producirse errores en la aplicación.

Con un uso correcto en todas las ocasiones, el riesgo es menor, pero conseguirlo de forma constante puede resultar difícil. Además, no existe una garantía de que la retirada se complete a tiempo en cada relación.

Si “la retirada” ocurrió tarde o se sospecha, hubo eyaculación cerca de la entrada vaginal o existe incertidumbre sobre lo sucedido, puede considerarse la anticoncepción de emergencia.

Te puede interesar:

· El “enemigo” en casa que enfría tu vida sexual y lo usas todo el tiempo

· Nunca comas estos 6 alimentos antes de tener sexo: podría salir muy mal

· ¿Cuál es el “tamaño” perfecto? Las mujeres dan sus medidas y lo tienen muy claro