El elenco de “Breaking Bad” recuerda a RJ Mitte, actor de la serie que se quitó la vida

La muerte de RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en “Breaking Bad”, provocó una ola de mensajes de despedida entre sus compañeros de reparto. El actor falleció a los 34 años y dejó una trayectoria vinculada a una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.

Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, compartió un mensaje en Instagram en el que recordó el vínculo que construyeron durante los años de rodaje y el crecimiento de Mitte desde su adolescencia hasta su consolidación como actor.

“Escribo esto esta noche sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto”, expresó Cranston al comenzar su homenaje.

El intérprete también recordó que Mitte tenía parálisis cerebral y destacó la determinación con la que afrontó las exigencias de la producción, así como su disposición para aprender durante las grabaciones.

“Nació con parálisis cerebral. Nunca permitió que su condición fuera una excusa para nada. Enfrentó el exigente calendario de grabaciones con una enorme determinación”, escribió.

En su publicación, Cranston evocó la relación que mantuvo con el actor durante la producción de la serie. Junto a Anna Gunn, quien interpretó a Skyler White, el protagonista de Breaking Bad asumió también un papel de orientación para Mitte, que todavía era adolescente cuando comenzó a trabajar en la ficción.

“Siempre escuchaba los consejos que le dábamos quienes interpretábamos a sus padres en la serie, Anna Gunn y yo, pero, siendo un adolescente, a veces se mostraba travieso e ignoraba nuestros consejos para aprender por las malas. Era uno de los actores principales de una serie de televisión exitosa, pero seguía siendo un niño”, recordó.

Cranston también destacó la evolución profesional de su compañero, a quien vio pasar de ser un joven intérprete con poca experiencia a convertirse en un actor capaz de aprovechar su plataforma pública para defender una mayor inclusión de las personas con discapacidad.

El mensaje estuvo acompañado por la tristeza de los proyectos personales que ambos no llegaron a concretar. Según relató, habían intercambiado mensajes semanas antes del fallecimiento para organizar un almuerzo.

Dean Norris, quien dio vida a Hank Schrader, también manifestó su dolor a través de X. El actor explicó que se encontraba trabajando cuando recibió la noticia y recordó que había procurado estar pendiente de Mitte desde que este llegó al rodaje siendo muy joven.

“Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en televisión, siempre estuve pendiente de él cuando era un jovencito en el rodaje”, escribió.

Norris destacó el carácter de su compañero y el vínculo que mantuvieron durante el tiempo que compartieron en el set.

“Era un joven encantador y se le extrañará muchísimo. Esto es desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia”, agregó.

Aaron Paul envía un mensaje a quienes atraviesan momentos difíciles

Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman, también expresó su pesar por la muerte de Mitte. En una declaración recogida por The Hollywood Reporter, el actor manifestó que estaba profundamente afectado por la noticia y dedicó unas palabras a su amigo.

“Estoy sin palabras. Me rompe el corazón esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te extrañaremos”, expresó.

Paul también aprovechó el mensaje para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando dificultades emocionales, con una invitación a recordar que pueden encontrar apoyo.

“Por favor, sepan que son queridos y que no están solos. Recuérdenlo siempre”, añadió.

La declaración se sumó a los homenajes de otros integrantes de la producción, cuyas reacciones destacaron tanto la relación personal que mantuvieron con Mitte como la huella que dejó en la serie.

¿Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte?

El representante del actor confirmó a medios como Variety y People que Mitte murió por suicidio. Por separado, la Policía de Brownsville, Texas, informó que la causa y la manera de la muerte seguían pendientes de una determinación oficial dentro de la investigación.

Mitte participó en las cinco temporadas de “Breaking Bad“, emitidas entre 2008 y 2013, y apareció en 56 de los 62 episodios de la producción creada por Vince Gilligan. Su personaje, Walter White Jr., era el hijo adolescente de Walter y Skyler White, y también tenía parálisis cerebral, como el propio actor.

Más allá de su trabajo en Breaking Bad, Mitte utilizó su experiencia profesional para impulsar una representación más amplia de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. Su trayectoria contribuyó a visibilizar los desafíos que enfrentan los intérpretes con discapacidad y la importancia de ampliar las oportunidades laborales en la industria.

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