“Snoopy in Style NYC” abrirá una exposición en Nueva York el 2 de septiembre

Nueva York tendrá una nueva excusa para encontrarse con Snoopy. El próximo 2 de septiembre, el Meatpacking District recibirá “Snoopy in Style NYC”, una exposición de 16,000 pies cuadrados que llevará al público por el universo creativo de Charles M. Schulz a través de la moda, el diseño y algunos vínculos muy neoyorquinos del dibujante.

La muestra reunirá diseños nunca antes vistos de muñecos de Snoopy y Woodstock, además de objetos relacionados con la conexión de Schulz, conocido como Sparky, con Nueva York, el tenis y su amistad con la legendaria Billie Jean King.

El recorrido estará dividido en 10 zonas inmersivas pensadas para acercar a los visitantes al imaginario de Schulz y Peanuts y explorar la influencia que sus personajes mantienen en la cultura.

Snoopy y Woodstock, vestidos por grandes firmas

La exposición fue curada por el Museo y Centro de Investigación Charles M. Schulz y tendrá una tienda de regalos diseñada por Sarah Andelman, fundadora de Colette en París, junto con la consultora Just an Idea.

El espacio reunirá productos de marcas como Aurora, Chinatown Market, C.O. Bigelow, Courting Tennis, Hotel Olympia, Inciardi Prints, Leblon Delienne, LeSportsac, L/Uniform, Pintrill, Sugarfina y Whatever Makes You Happy.

También estará disponible el Hot Stamp Cart de Moleskine. Allí podrás adquirir cuadernos de la colección “Snoopy in Style” y personalizarlos con ilustraciones de los personajes mediante grabado en relieve.

Pero uno de los atractivos principales estará en los propios personajes. Distintas firmas crearon piezas exclusivas para los peluches de Snoopy y Woodstock, entre ellas Adidas, American Eagle, Area, Ashlyn, Bode, Chinatown Market, Christopher John Rogers, Coach, Collina Strada, GapStudio diseñado por Zac Posen, Gloria Steinem/Fundación Gloria, Gelato Pique, Hotel Olympia, Jeff Hamilton, Kith, Levi’s, Luar, L/Uniform, Madhappy, Michael Kors Collection, New York or Nowhere, Omega, Public School New York, Sandy Liang, Staple, Tanner Fletcher, ThreeAsfour, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Willy Chavarria y Zankov.

La mirada de Charles M. Schulz sobre el estilo

Jean Schulz, viuda de Charles Schulz y presidenta del consejo de administración del museo, explicó por qué la manera de vestir también decía algo sobre los personajes: “Sparky entendía que los personajes, al igual que las personas, tenían un sentido del estilo propio. Al observar ese estilo, uno comprendía algo más profundo sobre ellos. El propio Sparky apreciaba el estilo personal de las personas”.

La historia de Peanuts comenzó en 1950 con una tira cómica protagonizada por Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla. Actualmente, los personajes y la propiedad intelectual relacionada pertenecen a Peanuts Worldwide, compañía propiedad en un 80 por ciento del Grupo Sony y en un 20 por ciento de la familia de Charles M. Schulz.

“Snoopy in Style NYC” abrirá sus puertas el 2 de septiembre en el Meatpacking District, convirtiendo a uno de los personajes más queridos de la cultura popular en anfitrión de un encuentro entre Nueva York, moda y creación artística.

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