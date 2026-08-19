Si tienes una obra pendiente en Broadway, septiembre puede ser el momento ideal para tacharla de la lista. La Broadway Week regresará a Nueva York del martes 8 al domingo 20 de septiembre con una de las promociones más esperadas por quienes disfrutan del teatro en la ciudad, entradas 2×1 para 25 producciones participantes.

La iniciativa, organizada por NYC Tourism y la Broadway League, nació en 2011 y se realiza dos veces al año. La edición de otoño convierte a Nueva York en un destino todavía más atractivo para quienes quieren acercarse a sus escenarios sin asumir el precio completo de dos localidades.

Para acceder a la promoción es necesario comprar un mínimo de dos entradas y utilizar el código 241BWSHOW. Las localidades ya están oficialmente a la venta, pero conviene actuar rápido porque algunas de las producciones con mayor demanda pueden quedarse sin disponibilidad en poco tiempo.

Estas son las obras que participan

La programación reúne musicales, comedias y espectáculos de distintos estilos. Entre las 25 producciones incluidas aparecen “The Rocky Horror Show”, “¡Schmigadoon!”, “Titanique”, “Chicago”, “Aladdín”, “Buena Vista Social Club” y “The Outsiders”.

También forman parte de la promoción “Harry Potter y el legado maldito”, “Stranger Things: La primera sombra”, “MJ The Musical”, “El gran Gatsby”, “El Rey León”, “Justo a tiempo”, “Paranormal Activity”, “Wicked” y “School Girls; o la obra africana de Mean Girls”.

La lista se completa con “Seis”, “El Libro de Mormón”, “¡Ay, Mary!”, “Hadestown”, “The Lost Boys”, “Operación Mincemeat”, “Quizás un final feliz” y “Dos desconocidos (Llevando una tarta por Nueva York)”.

Si buscas una mejor ubicación, algunas producciones también ofrecen una alternativa premium por un costo adicional. En ese caso, el código que debes utilizar es UPBWSHOW.

Plan perfecto de teatro para septiembre

La clave para aprovechar la Broadway Week está en revisar cuanto antes las funciones disponibles, elegir el espectáculo que quieres ver y tener presente que la promoción depende de la disponibilidad.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes visitan Nueva York en septiembre, pero también para quienes viven en la ciudad y llevan meses esperando una ocasión para disfrutar de una producción de Broadway.

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