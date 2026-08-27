Teatro LATEA lleva al escenario la memoria hispana del 11 de septiembre

A 25 años del 11 de septiembre, Teatro LATEA propone mirar aquel acontecimiento desde una perspectiva íntima y profundamente comunitaria con “La Ventana de los Chévere”, una nueva obra del dramaturgo cubanoamericano Iván Acosta que entrelaza historia, identidad, humor y memoria familiar.

Desde la ventana de un apartamento en Hell’s Kitchen, tres generaciones de una familia hispana observan una ciudad marcada por la tragedia y atraviesan, durante los años siguientes, las incertidumbres sociales y económicas que culminarían con la crisis financiera de 2008.

Con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (DCLA), Teatro LATEA presentará la obra en el segundo piso del Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez, en el Lower East Side de Manhattan. Interpretada en español, la producción se estrenará el jueves 3 de septiembre y permanecerá en cartelera hasta el domingo 20 de septiembre, con funciones de jueves a domingo. El viernes 11 de septiembre tendrá lugar una función conmemorativa especial.

A la vez trágica y cómica, “La Ventana de los Chévere” reúne bajo un mismo techo a una abuela que contempla la ciudad desde su ventana, unos padres que intentan mantener a flote el hogar y un joven que expresa su solidaridad con las familias de las víctimas. La obra se convierte así en un diálogo entre generaciones y en una reflexión sobre la manera en que una comunidad recuerda, interpreta y transmite un acontecimiento que forma parte de su historia.

“La Ventana de los Chévere trata sobre la memoria: cómo una familia carga con el 11 de septiembre a través de tres generaciones, y cómo transmitimos esa memoria a quienes aún no habían nacido cuando cayeron las torres”, expresó Iván Acosta, autor y director. “Quise contarla como la vivieron nuestras familias, en nuestro idioma, con todo el dolor y todo el humor que exige la supervivencia”.

Acosta, reconocido por El Súper, emblemática obra teatral —posteriormente llevada al cine— sobre la experiencia del inmigrante cubano en Nueva York, es también fundador de Latin Jazz USA Productions. En esta nueva creación vuelve a explorar la identidad y la experiencia latina desde una mirada cercana, donde lo personal se convierte en reflejo de una historia colectiva.

El elenco está encabezado por la soprano y actriz Brenda Feliciano, quien interpreta a Machucha, junto a Sandor Juan como Felipe, Nicolás Salgado como Felipito y Amy Naranjo como Maruchi.

“Durante más de cuarenta años, Teatro LATEA ha sido una casa para las historias latinas en el Lower East Side”, señaló Miguel Trelles, director ejecutivo de Teatro LATEA. “No hay lugar más apropiado para conmemorar este aniversario que aquí, en nuestra propia comunidad, con una obra que honra lo que vivieron y reconstruyeron nuestros vecinos”.

La función del 11 de septiembre tendrá además un carácter especial, al rendir homenaje a los socorristas, las familias y los vecinos del Bajo Manhattan que enfrentaron aquel día y participaron en la reconstrucción de la ciudad durante los años posteriores.

En detalle:

Qué: La Ventana de los Chévere

Cuándo: del 3 al 20 de septiembre-Jueves, viernes y sábado a las 7:00 pm; domingos a las 4:00 pm.

Dónde: Teatro LATEA, segundo piso, Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez, 107 Suffolk Street, Nueva York, NY 10002

Boletos: https://teatrolatea.org/events/list

