Alcaraz: “Van a ver al Carlitos de siempre”

QUEENS, NY – “It’s been long!”.

Así, en inglés, saludó Carlos Alcaraz a los periodistas en su primera rueda de prensa de este US Open en el que vuelve a las pistas después de cuatro meses y medio de parón por una lesión en la muñeca.

“Es un periodo muy, muy largo en que me ha dado tiempo para todo”, apuntó más tarde en español. “He tenido tiempo para desconectar, para aprovechar con la familia, de estar en casa, de disfrutar un poco. Pero la verdad es que ahí también me he dado cuenta de que al final el tenis es mi vida, es mi pasión y la verdad es que lo he echado muchísimo de menos”.

El murciano, que ha caído hasta el número 3 del ranking mundial, reflexionó sobre la importancia de disfrutar de la vida.

“También me he dado cuenta de que no hay que esperar a tener una lesión de esta magnitud para desconectar, para disfrutar un poco de la vida, que siempre viene bien. Pero la verdad es que hemos echado de menos la competición y estar por aquí”.

La prioridad: salir sano del US Open

“Odio perder”, apuntó cuando se le preguntó por sus expectativas para el torneo. “Yo vengo a por todas, pero para mí lo más importante es salir de este torneo sano, que haya podido competir, que haya podido entrenar con este tipo de jugadores, que me haya respetado la muñeca, que me haya respetado el cuerpo”.

“No me quiero poner un límite. No sé si va a ser primera ronda, segunda, llegar a la final… No quiero pensar en el resultado, sino en el proceso que hemos llevado, en todo lo que estamos haciendo y, sobre todo, salir ahí y disfrutar y sentirme bien, que es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pudiendo sentirme bien en una pista de tenis”.

¿Se puede ganar un Grand Slam después de haber estado parado tanto tiempo?, preguntó EL DIARIO.

“Como poder, se puede”, aseguró Alcaraz. “Yo creo que mucha gente lo ha demostrado, Federer, Nadal… que se puede ganar un Grand Slam después de haber estado lesionado mucho tiempo o de haber tenido una lesión muy dura. Así que vamos a intentar amarrarnos a creer que se puede también”.

El Carlitos de siempre

Alcaraz aseguró que no ha hecho ningún cambio en su juego para adaptarse a la lesión.

“Teníamos claro que si volvíamos, tenía que ser con las mismas condiciones que siempre hemos jugado, tanto físicamente como en el tema de golpeo”, apuntó.

“Si dios quiere, tendremos una larga carrera. Este torneo y los que me he saltado vamos a jugarlos muchísimas veces y no queríamos cambiar nada para poder venir al torneo. Queríamos hacer las cosas tal y como veníamos haciéndolas previamente, con el mismo estilo de juego, obviamente, intentando mejorar las cosas que tenía que mejorar, pero lo que es el mismo patrón de juego, la misma manera de golpear la bola, la misma manera de entender el juego”, explicó.

“Si no era con esas condiciones, si no me sentía bien con esas condiciones, no hubiéramos venido”, aseguró.

“Yo mismo, mi equipo y yo creo que toda la gente va a ver el Carlitos de la manera que siempre he jugado”.

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