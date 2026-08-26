Nueva York despide a la pareja Serena Williams y Carlos Alcaraz tras caer eliminados en dobles mixtos del US Open

Nueva York fue testigo del final de la dupla Serena Williams y Carlos Alcaraz. El pasado martes, Flushing Meadows presenció dos regresos. Williams a la cancha del US Open tras una ausencia de cuatro años y Carlos Alcaraz al tenis competitivo después de perderse los últimos cuatro meses por una lesión.

Hubo ovaciones y un ambiente de nostalgia y celebración que duraría poco. La dupla ganó en su debut, pero quedaron eliminados ayer en cuartos de final ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4 (4), 4-1.

Ya en la primera ronda hubo sufrimiento y épica, pues la pareja remontó para ganar 5-3, 4-1 a Erin Routliffe y Lloyd Glasspool.

Perfect day at the office ?



Belinda Bencic and Flavio Cobolli end the run of Serena Williams and Carlos Alcaraz 5-4, 4-1 to reach the semifinals! pic.twitter.com/S9ymVwYOoz — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

“Nunca esperé volver a estar en esta cancha”, dijo Williams después de su primer partido en Flushing Meadows desde 2022. “Nunca pensé que esto sucedería.” Antes del partido, Cobolli llamó a sus oponentes “la reina del tenis y el rey del presente.”

“Creo que todo el mundo pudo ver: cometí doble falta en el primer punto” , dijo Alcaraz, quien se perdió el Abierto de Francia y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha y llevaba una manga en ese brazo.

“Estaba realmente, realmente nervioso. Estuve fuera cuatro meses… casi olvido cómo se siente”, añadió.

La pareja Williams-Alcaraz no fue la única icónica eliminada en dobles. El serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka quedaron eliminados el martes en primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos por los número uno del mundo de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova.

Patten y Siniakova se impusieron a Djokovic, número 5 de la ATP, y Sabalenka, número 1 de la WTA, por 1-4, 4-2 y 10-2, en 54 minutos.

Los partidos de las primeras tres rondas incluyen sets a cuatro juegos, con un desempate en 4-4 y uno a 10 puntos en lugar de un tercer set.

Solo la final de hoy miércoles por la noche se parecerá a un partido regular, con sets tradicionales a seis juegos.

Los campeones recibirán $1 millón de dólares en el segundo año del nuevo formato de dobles mixtos, que busca atraer a los mejores jugadores.



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