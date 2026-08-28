Nueva York envía agua potable a Puerto Rico ante la crisis por sequía y fallas en el suministro

Nueva York enviará ayuda de emergencia a Puerto Rico en medio de una crisis hídrica que ha dejado a cerca de 500,000 personas con dificultades para acceder a agua potable.

La gobernadora Kathy Hochul anunció, junto con la Fundación AFYA y varios donantes corporativos, el envío de 26 paletas de agua embotellada destinadas principalmente a San Juan y municipios cercanos.

La iniciativa busca ofrecer un alivio inmediato a las comunidades afectadas por la combinación de una prolongada sequía, interrupciones en el suministro y el deterioro de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). El operativo representa, además, una muestra del vínculo histórico entre Nueva York y la comunidad puertorriqueña.

“Nueva York comparte un vínculo perdurable con Puerto Rico, cimentado en una identidad cultural, una resiliencia y una confianza compartidas. En tiempos de crisis, los neoyorquinos siempre actúan”, afirmó Hochul al anunciar la iniciativa.

Miles de botellas llegarán a Puerto Rico

Las 26 paletas contienen aproximadamente 1,900 cajas y 45,000 botellas individuales de agua potable limpia. En conjunto, el cargamento representa más de 5,900 galones de suministro de emergencia que serán distribuidos en San Juan y otros municipios del área metropolitana.

La ayuda pretende llegar a residentes que enfrentan dificultades para obtener agua purificada debido a los problemas que atraviesa el sistema de abastecimiento. Para miles de familias, las interrupciones han convertido una necesidad cotidiana en una preocupación constante.

Hochul destacó que el estado cuenta con una población cercana al millón de puertorriqueños, una comunidad que mantiene fuertes lazos familiares, culturales y sociales con la isla. Por ello, su administración decidió respaldar una respuesta humanitaria que, según la gobernadora, combina la acción estatal con la participación de organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas.

“Cuando ocurre un desastre o una comunidad se enfrenta a una crisis urgente, los neoyorquinos no se quedan de brazos cruzados: actuamos”, señaló Danielle Butin, directora ejecutiva de la Fundación AFYA, organización humanitaria con sede en Westchester.

AFYA recibió donaciones en su almacén de Yonkers y coordinó parte de la operación para reunir y trasladar el agua. La respuesta también contó con la colaboración de la Oficina de Gestión de Emergencias de Yonkers y del alcalde Mike Spano, quienes contribuyeron con cerca de 100 cajas adicionales de agua embotellada.

Sequía y una infraestructura que pierde agua

La emergencia ocurre después de que el principal sistema de abastecimiento de agua de la zona metropolitana de San Juan comenzara a experimentar cortes rotativos obligatorios el 7 de agosto de 2026. Posteriormente, las autoridades declararon una emergencia por sequía en toda la isla, lo que llevó a la activación de la Guardia Nacional para participar en tareas de transporte, purificación y distribución de agua.

Pero la sequía no es el único desafío. La infraestructura hídrica de Puerto Rico arrastra problemas estructurales que complican todavía más la respuesta. De acuerdo con la información difundida por la oficina de Hochul, entre el 50% y el 60% del agua potable purificada se pierde debido a fugas antes de llegar a los consumidores.

Ese dato retrata la dimensión del problema: no se trata únicamente de disponer de suficiente agua, sino también de contar con una red capaz de conducirla de manera eficiente hasta los hogares.

Ante dicho escenario, el envío desde Nueva York funcionará como una medida de emergencia para atender las necesidades más inmediatas mientras Puerto Rico afronta una situación que exige soluciones de mayor alcance.

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