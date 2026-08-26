Miembros del PPD en la Cámara de Representantes de Puerto Rico piden a USDA que declare emergencia agrícola por sequía

SAN JUAN – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes presentó este martes una resolución para expresar su respaldo al comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, para que el Departamento de Agricultura federal (USDA) declare una emergencia agrícola por sequía en 29 municipios del archipiélago.

“El agricultor puertorriqueño no puede esperar a que la sequía se convierta en una crisis irreversible para recibir ayuda. Ya hay cosechas afectadas, restricciones de agua y productores enfrentando pérdidas reales. Esta resolución busca que Puerto Rico hable con una sola voz y que el USDA actúe con la urgencia que requiere esta emergencia“, manifestó en un comunicado el portavoz de la organización política Héctor Ferrer.

La medida respalda la petición presentada el pasado 21 de agosto ante la secretaria de Agricultura federal, Brooke Rollins, y solicita que se evalúe y resuelva con premura, conforme a los criterios establecidos por el propio USDA para activar asistencia de emergencia.

La Resolución Concurrente señala que 29 municipios cumplen con los criterios establecidos: Aibonito, Barranquitas, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cayey, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Piedras, Naguabo, Orocovis y Peñuelas.

Así como Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Juan, Santa Isabel, Trujillo Alto, Villalba y Yauco.

San Germán cumple con el criterio de ocho semanas consecutivas bajo sequía severa, mientras que los otros 28 municipios han alcanzado el nivel de sequía extrema.

Agricultores en el sur central y suroeste enfrentan restricciones en el uso de agua y, en municipios como Cabo Rojo, ya se han reportado pérdidas de cosechas.

“La agricultura no puede ser tratada como un asunto secundario mientras Puerto Rico enfrenta una crisis de agua. El agricultor necesita agua para salvar la cosecha de hoy, pero también necesita apoyo para poder sembrar mañana. Si no actuamos ahora, podemos terminar perdiendo productores, empleos y capacidad para producir nuestros propios alimentos”, enfatizó Ferrer.

Por su parte, la portavoz del PPD en la Comisión de Agricultura, Swanny Enit, destacó que la situación requiere una respuesta que atienda tanto las pérdidas inmediatas como la continuidad de las operaciones agrícolas.

“Estamos hablando de agricultores que llevan meses enfrentando las consecuencias de la falta de agua y que ahora necesitan herramientas concretas para proteger sus cosechas, su ganado y la continuidad de sus operaciones. Una declaración de emergencia no resuelve por sí sola la crisis, pero abre la puerta a recursos que pueden marcar la diferencia entre recuperarse o tener que cerrar”, expresó Enit.

Los representantes populares destacaron además que la designación de emergencia agrícola permitiría a los agricultores de los municipios elegibles acceder a préstamos de emergencia de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) y a otras herramientas federales dirigidas a atender pérdidas de cosechas, ganado y operaciones agrícolas.

La resolución también ordena el envío de copias certificadas de la medida a la secretaría de Agricultura federal, al Comisionado Residente, a los nueve congresistas que respaldaron la petición, a los líderes de los comités de agricultura del Congreso y del Senado federal, y al secretario de Agricultura de Puerto Rico.

El comisionado anunció el viernes que solicitó al Departamento de Agricultura federal (USDA) la declaración de una emergencia agrícola para 29 municipios de Puerto Rico en los que la sequía está afectando cultivos y terrenos agrícolas.

Al respecto, explicó que esta declaración es distinta a la declaración de desastre mayor, que requiere que la gobernadora la solicite al presidente.

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