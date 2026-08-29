Argentina conquista su tercer campeonato mundial de hockey sobre césped femenino

La selección Argentina logró su tercera copa mundial tras vencer por penales australianos a su similar de Países Bajos 3 a 1. En tiempo reglamentario habían igualado 1 a 1.

“Las Leonas” conquistaron así su tercera estrella mundial, en una final disputada en el estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara tuvo que remontar un partido exigente ante las actuales campeonas, pero encontró la igualdad en el último cuarto y llevó la definición a los penales australianos.

Allí apareció la figura de Cristina Cosentino, clave para sostener a Argentina durante el encuentro y determinante en la definición desde los 23 metros.

Cristina Cosentino, María José Granatto y Sofía Cairó fueron las grandes protagonistas de la consagración argentina. La arquera resultó fundamental tanto durante el partido como en los penales, mientras que Granatto marcó el empate y Cairó tuvo la responsabilidad de cerrar la serie.

Granatto apareció en el momento más importante. En el último período, la delantera capturó un rebote tras la salida de un córner corto y convirtió el 1-1 que le permitió a Argentina recuperar la ilusión de quedarse con el título.

Con el empate consumado, todo se trasladó a los penales australianos. Allí, Cosentino volvió a demostrar su jerarquía y Cairó se encargó de ejecutar el último penal para sellar el 3-1 definitivo.

La celebración fue todavía más especial porque Argentina consiguió el título en rodejo ajeno, en el estadio Wagener de Amstelveen, una de las casas históricas del hockey neerlandés.

¿Cuántos Mundiales ganaron Las Leonas?

Argentina conquistó su tercer Mundial de hockey sobre césped femenino, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Además, las tres consagraciones mundialistas fueron ante el mismo rival: Países Bajos.

La final de Amstelveen volvió a escribir una página dorada para Las Leonas y permitió que Argentina quedara en soledad en el segundo puesto del historial de títulos mundiales, detrás de Países Bajos, que acumula nueve consagraciones.

Las neerlandesas habían llegado a esta definición como las campeonas de los últimos tres Mundiales de manera consecutiva. Sin embargo, Argentina logró cortar esa hegemonía y quedarse con el trofeo en una definición inolvidable.

Esta fue, además, la tercera final mundialista que Argentina le gana a Países Bajos. Las anteriores habían sido las de Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que las europeas se impusieron en los otros dos cruces decisivos entre ambos seleccionados.

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